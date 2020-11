Após escritora, ator de ‘Harry Potter’ é acusado de transfobia; saiba quem

Poucos meses após todo o ocorrido com a escritora de Harry Potter, JK Rowling, acusada de manifestações transfóbicas, outro personagem, aliás, ator da produção da Warner, está sendo classificado como transfóbico.

Para quem está curioso, trata-se de John Cleese, responsável por interpretar o fantasma, Nick Quase sem Cabeça, da casa Grifinória.

Segundo informações do portal Oasis FM e dos tweets compartilhados, ontem (22), o ator passou o dia respondendo alguns comentários sobre seu possível apoio ao posicionamento à autora da saga Harry Potter em relação à pessoas trans.

Dentre as mensagens que foram respondidas, John foi questionado: “Por que diabos você não pode simplesmente deixar as pessoas serem quem elas querem ser? Você realmente acha que existe uma conspiração profunda para tornar as pessoas "contra seus gêneros"? Ou você gosta dela como pessoa e, portanto, não há nada que ela possa fazer de errado?”. Em resposta, Cleese disse: “No fundo, eu quero ser uma policial cambojana. Isso é permitido ou estou sendo irreal?”, finalizou.

Além deste, um internauta foi direto ao ponto e questionou sobre o que o ator pensava sobre as ideias de JK Rowling em relação à pessoas trans e a resposta foi: “Receio não estar tão interessado em pessoas trans. Eu só espero que eles estejam felizes e que as pessoas as tratem bem. No momento estou mais focado nas ameaças à democracia na América, na corrupção galopante no Reino Unido, na terrível imprensa britânica, nas revelações sobre a brutalidade policial”.

Assim sendo, devido estas e outras respostas dadas pelo artista, John Cleese está sendo acusado e transfobia.