‘Draco Malfoy’ promove live em celebração a 19 anos de primeiro filme da saga Harry Potter; veja

No último fim de semana, completou-se 19 anos desde que o primeiro filme de Harry Potter foi lançado. Para quem não se lembra, trata-se da versão da “Pedra Filosofal”. E para comemorar este marco, o ator Tom Felton, responsável por interpretar Draco Malfoy, promoveu uma live.

Na exibição, que durou mais de uma hora, o ator contou diversa histórias sobre os bastidores da produção que é um sucesso mundial. Tom aproveitou ainda para interagir com os fãs e comentar que mesmo após anos ele ainda mantém contato com diversos atores do elenco.

Em meio à músicas e muita conversa, a live contou ainda com a participação de alguns artistas que são símbolo da saga Harry Potter, dentre eles: Rupert Grint (Ron Weasley), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Daniel Radcliffe (Harry Potter), entre outros.

A gravação da live foi compartilhado também no YouTube por canais de fãs de Harry Potter, rendendo diversos comentários e curtidas.

Quer conferir como foi o encontro de Tom com os atores do elenco. Assista abaixo o vídeo divulgado pelo canal Nesa: