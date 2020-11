‘O Ickabog’: Baseada em fábula escrita para os filhos, J.K. Rowling livro se afasta do universo de Harry Potter

Depois de se tornar uma das principais autoras dos últimos tempos a partir de uma ideia surgida em uma curta viagem de trem, J.K. Rowling se afasta do universo de Hogwarts com uma história "familiar”em “O Ickabog”, lançado mundialmente hoje.

A origem do novo título data de quase uma década atrás, a partir de uma história que a britânica criou especialmente para os filhos mais novos, David e Mackenzie, hoje com 17 e 15 anos, respectivamente.

“Escrevi a maior parte do primeiro rascunho entre livros de Harry Potter, com a intenção de publicá-lo depois de ‘As Relíquias da Morte’ (2007). No entanto, após o último livro de Potter, eu queria fazer uma pausa, que acabou durando cinco anos”, diz a autora em material de divulgação da Editora Rocco, responsável pela publicação no Brasil.

O livro ficou então no “sótão”, como descreve Rowling, por dez anos. “Com o tempo, passei a pensar nele como uma história que pertencia aos meus dois filhos mais novos, porque eu lia para eles à noite quando eram pequenos, o que sempre foi uma lembrança feliz da família”, recorda.

A história é ambientada no reino da Cornucópia e é protagonizado pela dupla de amigos Bert e Daisy, duas crianças dispostas a desvendar a lenda de Ickabog. A criatura, supostamente um monstro que mora no pântano, seria responsável pela decadência da região, que fora próspera em ouro e comida no passado e agora amarga um período obscuro.

Ilustrações

O lançamento é especial principalmente para novos fãs da escritora.

Isso porque a versão capa dura no Brasil foi ilustrada por 34 crianças, que ganharam um concurso feito entre maio e julho deste ano.

Além de exemplares autografados do novo livro, cada ilustrador mirim ganhou duas coleções de livros da editora, sendo uma para doar para uma escola ou biblioteca.

Cerca de 1.200 crianças participaram e, como cada uma podia enviar mais de uma ideia, a editora acabou recebendo mais de 2.500 desenhos.