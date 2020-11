Ator de espetáculo de ‘Harry Potter’ é vítima de ataque em metrô de Nova York

Alex Weisman, 33, um ator que fazia parte do elenco da peça “Harry Potter and The Cursed Child”, espetáculo de grande sucesso na Broadway, sofreu na última terça-feira (17) um violento ataque em uma estação de metrô da cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

De acordo com informações do Daily Mail, a situação aconteceu por volta das 14h30, quando Weisman desembarcava na estação de 103rd Street e então foi surpreendido por um homem não identificado que o atingiu com um soco em seu rosto. Ele relatou em entrevista: “Aconteceu muito rápido”.

O artista comentou ainda que levou dois socos e caiu no chão. Com medo do que pudesse acontecer, ele voltou para dentro do trem.

Leia também:

Após o ocorrido, Weisman retornou para a estação de onde tinha partido, com a ajuda de duas mulheres e junto do gerente da estação aguardaram a chegada da polícia.

Devido a agressividade do ataque, Alex sofreu duas fraturas, uma na cavidade ocular e outra no nariz e por conta disso precisou de cirurgia.

Embora o susto, ao que se sabe, o ator está bem e reforça que continuará utilizando o metrô.

Por fim, o departamento de polícia de Nova York emitiu um comunicado dizendo que o agressor continua foragido.