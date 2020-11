Ator de Harry Potter revela que tinha má reputação nos bastidores; entenda o motivo

No último fim de semana completou-se 19 anos desde que o primeiro filme da saga Harry Potter foi lançado e para celebrar esta data, o ator Tom Felton, responsável por interpretar Draco Malfoy, promoveu uma live com muita música e a participação de diversos artistas.

E em meio a bate-papos, um ator que é símbolo da produção da Warner acabou dando detalhes sobre sua participação nos filmes e comentando que tinha má reputação nos bastidores. Você imagina quem é e qual o motivo?

Para quem está curioso, trata-se de uma pessoa que recém entrou para o universo do Instagram. E agora, você já sabe quem é?

Se mesmo assim você ainda tem dúvidas ou prefere não arriscar, trata-se do ator Rupert Grint, que interpretava Ron Weasley.

De acordo com informações do site Cinema Comics, o artista revelou em entrevista que ele ganhou má reputação, pois tinha dificuldade em gravar cenas sérias e sempre acabava rindo, o que fazia com que os atores tivessem que gravar várias vezes.

“Eu lembro que em Harry Potter sempre ria das cenas mais inadequadas, igual ao funeral de Dumbledore que foi particularmente ruim. Por alguma razão, eu achei isso absolutamente hilário. E sim, quando você começa a rir, é muito difícil parar. Eu tinha uma reputação particularmente ruim, eles costumavam me chamar de Go Again Grint, porque eu nunca conseguia fazer nada sem fazer umas 20 vezes”, relatou.

Outro exemplo dado pelo ator é a cena do expresso para Hogwarts, em que devido uma crise de risos entre o artista e seu par Daniel Radcliffe, ambos tiveram que gravar separados.

E então, você imaginava isso?

