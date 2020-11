Festival Varilux de Cinema Francês: Dia da Consciência Negra tem sessão especial

Já tradicional na agenda cultural no país todo, o Festival Varilux de Cinema Francês está em cartaz e tem sessão online especial hoje, dia da Consciência Negra, com o filme “Sou Francês e Preto”.

A exibição, gratuita, será a partir das 18h, com inscrição em www.bit.ly/3nypofo, seguida de debate mediado pelo cineasta e crítico de cinema Clementino Jr., com a participação do cineasta Joel Zito Araújo, da pesquisadora e coordenadora do FICINE (Fórum Itinerante de Cinema Negro) Janaina Oliveira e do ator, diretor e roteirista Alberto Pereira Jr.

Jean-Pascal Zadi dirige e atua na comédia, que conta a história de um ator sem emprego que decide organizar um protesto, a primeira marcha de pessoas pretas na França, para ser protagonista de algo. Até que a veia militante fala mais alto do que a necessidade de estar no palco.

O festival deste ano, que vai até 3 de dezembro, acontece em mais de 40 cidades, incluindo São Paulo, com 11 salas participantes. Confira a programação paulistana em www.bit.ly/3fgzFtL.

A agenda conta com 17 filmes inéditos e contemporâneos. Mas haverá ainda a exibição de “Acossado” (1960), clássico de Jean-Luc Godard, em homenagem aos 60 anos da Nouvelle Vague, movimento cinematográfico surgido no fim dos anos 1950 em resposta às superproduções de Hollywood.