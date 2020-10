Os eventos que provavelmente acontecerão na quarta temporada de The Crown

As três primeiras temporadas da série abordaram a vida da rainha Elizabeth e alguns eventos que acontecerão no Reino Unido. Agora todos querem saber o que esperar da quarta temporada de The Crown e aqui selecionamos alguns acontecimentos que podem ser abordados.

Casamento real do Príncipe Charles e Diana

O icônico casamento do Príncipe Charles e Diana certamente aparecerá na quarta temporada de The Crown, pois já vimos que o trailer revelou que cobrirá o momento.

Nascimentos dos príncipes William e Harry

Fotos inéditas relevaram que o nascimento nascimentos dos príncipes William e Harry serão destaque na série também.

A falsa tentativa de assassinato da rainha

Durante Trooping the Colour em 1981, a rainha foi vítima de uma falsa tentativa de assassinato da rainha que também aparecerá na trama.

