3 coisas que você não sabia sobre a Jennie de Blackpink

Ela faz parte do maior grupo feminino de K-pop do mundo. Não por acaso, muitas pessoas têm curiosidade de saber mais sobre a Jennie de Blackpink. Para a felicidade dos fãs, o Metro selecionou algumas curiosidades que poucas pessoas sabem sobre a vida da cantora.

Uma fã de ioga

Jennie revelou em uma entrevista para na TV Star Road que faz regime de exercícios como pilates e ioga voadora. Nada mais é do que um termo coreano muito usado para designar um estilo antigravidade.

Ela toca diversos instrumentos

Além de violão e piano, ela também toca flauta e guitarra. É uma artista completa. Confira a performance solo de Jennie com seu cover de Daniel Ceasar's Best Part no YouTube.

A Rihanna é tudo pra ela

Ela simplesmente ama a diva de barbados. Inclusive, ela utiliza muitas referências de Rihanna em suas músicas.

