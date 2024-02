Gari devolve Iphone ao dono após encontrar o aparelho no chão

Em um mundo onde frequentemente nos deparamos com notícias desanimadoras, a história de Maria de França, uma gari de 59 anos, em Juazeiro do Norte, Ceará, serve como um lembrete refrescante da bondade e honestidade que ainda existem.

Durante sua rotina de trabalho, Maria encontrou um iPhone 13 no chão. O aparelho, que estava com caixa e nota fiscal, poderia facilmente ter sido considerado um achado fortuito por muitos, mas para Maria, era uma oportunidade de fazer o certo.

LEIA TAMBÉM: Isolamento no gelo: jovem troca a cidade pela natureza selvagem no Alasca

Determinação e integridade

Foto: reprodução/arquivo pessoal

Após levar o celular para casa, Maria não hesitou em buscar o verdadeiro dono. Com a ajuda de seus netos, ela utilizou as redes sociais para divulgar o achado, filtrando cuidadosamente as respostas para garantir que o aparelho voltasse às mãos de seu legítimo proprietário.

LEIA TAMBÉM: O coletor que devolveu os 27 milhões afirmou que o dono da bolsa entrou em contato: “ele se comprometeu a me ajudar”

A honestidade de Maria foi posta à prova quando várias pessoas se apresentaram como donas do telefone, mas ela manteve sua integridade, decidindo entregar o celular apenas à pessoa que pudesse comprovar sua propriedade através da nota fiscal.

O verdadeiro dono, o músico Miqueias Felipe, não poupou elogios a Maria, chamando-a de “pessoa de ouro”. Em reconhecimento à sua honestidade, ele ofereceu uma gratificação a Maria, além de expressar sua profunda gratidão.

Este gesto não apenas restaurou a fé de Felipe na humanidade, mas também destacou o caráter excepcional de Maria, que já havia demonstrado sua honestidade em ocasiões anteriores, como quando encontrou e devolveu uma carteira perdida.

Fonte: G1

Você gostou deste conteúdo? Aproveite e compartilhe nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.