Já pensou em fazer uma cicloviagem?

O Brasil tem cenários lindos e que podem ser conhecidos de bicicleta, uma oportunidade de vivenciar os lugares com muita emoção e proximidade. Outras vantagens do cicloturismo são a simplicidade (você leva o estritamente necessário na viagem; aqui, menos é mais), a presença integral da atividade física (não é necessário frequentar a academia do hotel) e a sustentabilidade, uma vez que não há emissões de poluentes. “Somos movidos a arroz e feijão”, brinca Zé Mauro Bennaton Usier, de 56 anos, empresário que mora em Guararema, a 80 km da capital paulista, e é adepto das cicloviagens nos seus períodos de férias.

Claro que é necessário um mínimo de treinamento para encarar uma rota de bicicleta, pedalando vários quilômetros. Mas também não é preciso ser ciclista profissional. Hoje existem várias agências e clubes de cicloturismo que organizam pedais no Brasil e no exterior, oferecendo toda infraestrutura para o viajante. Em alguns casos, até mesmo carros de apoio.

A primeira cicloviagem de Zé Mauro foi em 2019, o Circuito do Vale Europeu – pedal que dura sete dias e passa por nove cidades em Santa Catarina. Ele gostou tanto que, um mês depois, fez uma romaria de 180 km em dois dias para Aparecida do Norte, e logo depois aceitou o convite para participar da ultramaratona Caminhos de Rosa, no sertão de Minas Gerais, que percorre 160 km que foram parte da jornada do escritor João Guimarães Rosa em 1952, para escrever “Grande Sertão: Veredas” e “A Boiada”.

Essas experiências foram fortalecendo Zé Mauro e o preparando para a aventura que almejava há anos: fazer o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, pedalando. Ele escolheu a sua bicicleta Barra Forte de 1979, chamada Raiza (sem câmbio, sem suspensão e com freios modestos) e partiu. “Sempre curti desafios que me tiram da zona de conforto, onde o mais importante é ser preparado e não ter o melhor equipamento. Tudo isso me motivou a viajar com essa antiga Barra Forte, que achei pela internet. Seria até um jeito de incentivar pessoas que dizem não pedalar porque não têm uma bicicleta nova.”

Existem vários caminhos para Santiago de Compostela, e Zé Mauro optou por fazer o Caminho do Norte, que sai de Irum, na Espanha, divisa com a França, e vai pelo litoral norte espanhol. Pedalou 930 km em 12 dias. Segundo ele, a viagem foi incrível e emocionante. “Muitas vezes iniciamos um projeto e não sabemos como será o resultado, mas com dedicação, perseverança e foco atingimos o objetivo. Mesmo que os outros não acreditem em você ou no seu projeto, só você sabe a força que tem, portanto faça o seu caminho.”