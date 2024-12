Chega a última atualização do Windows 11 deste ano: o que vem por aí?

Arquivo - Computador com laptop com Windows 11

O final do ano se aproxima e, com ele, uma nova oportunidade para a Microsoft lançar sua habitual rodada de atualizações mensais. Em cerca de duas semanas chegará o Patch Tuesday de dezembro, data marcada no calendário dos usuários do Windows 11 Conforme relatado pelo Windows Latest, a atualização de dezembro para o Windows 11 24H2 promete trazer recursos importantes, novos ajustes e, claro, correções de bugs clássicas. e melhorias de segurança.

O que há de novo na atualização de dezembro?

Esta atualização será o último grande lançamento da Microsoft para o Windows 11 em 2024 e parece que virá carregada de alterações projetadas para melhorar a experiência do usuário. Aqui contamos alguns dos destaques:

Data e hora personalizáveis

Por fim, os usuários terão mais controle sobre como a data e a hora são exibidas na barra de tarefas. Para quem preferir um design mais compacto, haverá uma opção que permitirá que a caixa de hora e data ocupe menos espaço. É uma pequena mudança, mas que certamente será apreciada por quem busca otimizar sua barra de tarefas.

Listas de acesso rápido aprimoradas

Os menus de contexto do Windows 11 receberão uma grande atualização com novas listas de acesso rápido. Por exemplo, clicando com o botão direito no ícone da ferramenta Captura de tela, os usuários poderão escolher temporizadores para fazer capturas de tela em 3, 5 ou 10 segundos. Este nível de detalhe nos atalhos não só melhorará a eficiência, mas também simplificará o uso dos aplicativos do sistema.

Controles RGB simplificados

Para os amantes de dispositivos com iluminação RGB, esta atualização será um presente antecipado. O recurso de iluminação dinâmica do Windows agora incluirá uma página dedicada em Configurações para ajustar e controlar facilmente todos os dispositivos suportados, como teclados e mouses RGB. Tudo ficará centralizado, sem a necessidade de utilizar aplicativos de terceiros para customizar cores e efeitos.

Melhorias no Gerenciador de Tarefas

O Gerenciador de Tarefas, uma ferramenta essencial para usuários avançados, também será otimizado. Agora mostrará informações mais claras e detalhadas sobre os dispositivos de armazenamento conectados. Isto inclui uma melhor identificação de SSDs e HDDs, com dados sobre seu desempenho e características. Uma função muito útil para quem precisa monitorar o status de seus drives.

Uma pausa nos problemas do Windows 11 24H2?

Desde o seu lançamento em outubro, a versão 24H2 do Windows 11 não tem sido exatamente a preferida dos usuários. Problemas de desempenho, bugs de interface e algumas falhas de compatibilidade atraíram críticas constantes. No entanto, a Microsoft tem a chance de se redimir com esta última atualização do ano, que não só promete novos recursos, mas também soluções para problemas comuns.

Embora ainda não saibamos quão eficaz será, as expectativas são altas. A Microsoft está fechando um ano cheio de novidades e desafios, e esta atualização pode ser o toque final que os usuários precisam para começar 2025 com um sistema operacional mais polido e estável.

Prepare-se para a atualização

A atualização do Windows 11 de dezembro estará disponível em duas semanas. Se você não quiser perder esses novos recursos e melhorias, certifique-se de ter as atualizações automáticas ativadas em seu PC. E se você é um daqueles que já sofreu com os problemas da versão 24H2, talvez esta atualização seja a solução que você esperava.

Como sempre, vamos cruzar os dedos para que tudo corra bem.