O alfabeto mais antigo da história da humanidade: arqueólogos encontram texto em uma tumba de 4400 anos

Quem criou o alfabeto? Quem é o responsável pelo fato de termos atualmente um sistema de escrita, independentemente das diferentes línguas que existem? Especialistas no assunto teorizam que foram os cananeus influenciados pelos egípcios, há 3800 anos. No entanto, uma recente descoberta arqueológica abre novamente o debate na comunidade científica.

Em primeiro lugar, aumentam a aposta no número de anos, já que arqueólogos da Universidade Johns Hopkins encontraram aquele que seria o texto ou escrito mais antigo de toda a humanidade, com uma longevidade de 4400 anos. Cientistas da casa de estudos, sediada em Baltimore, Maryland (Estados Unidos), encontraram pequenos cilindros de argila com gravuras que são consideradas alfabéticas para especialistas nesta área de atuação.

De acordo com o que o Daily Mail analisa, os cilindros são minúsculos, com apenas um dedo de comprimento. Os métodos de análise revelam que são 500 anos mais antigos que os textos considerados os mais antigos da humanidade.

Esta descoberta foi feita num sítio arqueológico chamado Tell Umm-el Marra, no nordeste da Síria.

“A escrita alfabética mudou a forma como as pessoas viviam, como pensavam e como se comunicavam. “Não sabemos qual é o seu significado, mas podemos especular que eram algum tipo de rótulo de bebida”, disse Glenn Schwartz, professor de arqueologia na Universidade Johns Hopkins.

“Esta nova descoberta mostra que as pessoas estavam a experimentar novas tecnologias de comunicação muito antes e num local diferente do que havíamos imaginado”, acrescentou.

Outros tesouros nos túmulos da Síria

Os túmulos da Síria pertencem à chamada Idade do Bronze Inicial. É um período que corresponde aos anos 3.500 a 2.400 AC. Nestes mesmos sarcófagos encontraram seis esqueletos, joias de ouro e prata, utensílios de cozinha, uma ponta de lança e vasos de cerâmica intactos.

Dentro desses artefatos estavam os cilindros com escritos. Eram perfurados, por isso acredita-se que tenham sido pendurados para rotular um produto.