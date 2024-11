Austrália proíbe mídias sociais para menores de 16 anos: o verdadeiro desafio será fazer cumprir a lei

Esta quinta-feira, 28 de novembro, o sistema parlamentar da Austrália alcançou uma decisão histórica na era digital. O país oceânico proibiu o uso de redes sociais para menores de 16 anos. O debate sobre a aprovação desta lei gerou um intenso debate global sobre a utilização das plataformas da Internet por pessoas de qualquer idade.

ANÚNCIO

Segundo fontes das agências de notícias de Sydney, a medida procura proteger os adolescentes dos riscos associados ao uso excessivo das redes, como o cyberbullying e o impacto na saúde mental.

Todos esses problemas já foram apontados anteriormente em relatórios que indicam que quem consome constantemente Instagram, Facebook, TikTok e X acaba sofrendo sintomas de ansiedade e, nos piores casos, depressão aguda.

Não se pode regular o consumo de um adulto na Internet, mas a Austrália pelo menos decidiu proteger a sua juventude.

Um adolescente utiliza seu celular para ver redes sociais, em Sydney, Austrália, em 13 de novembro de 2024. (Dean Lewins/AAP Imagem via AP) AP (Dean Lewins/AP)

Aplicar esta regra de mídia social na Austrália será um desafio

Todos aplaudem a regra e é certamente um passo em frente para o bem-estar mental dos jovens. Contudo, o verdadeiro desafio será garantir que a regra seja rigorosamente cumprida.

Quem já teve acesso à Internet sabe como é fácil contornar as barreiras digitais para acessar um site. Mas a Austrália parece ter um plano de implementação que tem tudo a ganhar se funcionar.

Primeiro, a Austrália ameaça as plataformas digitais com multas. Redes sociais como TikTok, Instagram, Facebook, X e outros mais, que permitem a entrada de menores de 16 anos no seu site, estarão sujeitos a sanções multimilionárias que excedem 30 milhões de dólares americanos (49,5 milhões de dólares australianos).

ANÚNCIO

Meta (AP Foto/Jeff Chiu) AP (Jeff Chiu/AP)

Empresas digitais testam métodos de verificação

Grandes empresas de tecnologia, proprietárias de diferentes sites de redes sociais, já estão testando métodos como a validação por meio de documentos de identidade ou o uso de inteligência artificial para analisar padrões de uso.

A Meta, empresa por trás de gigantes como Facebook e Instagram, levantou a mão para comentar o assunto no dia 9 de novembro. Mia Garlick, diretora de política regional da Meta para a Austrália, disse que a tecnologia ainda não atingiu um nível de desenvolvimento que permita uma solução perfeita para controlar o acesso por idade.

“O desafio é que a tecnologia ainda não está totalmente desenvolvida em termos de uma solução perfeita”, disse Garlick em entrevista à Australian Broadcasting Corp., segundo a Bloomberg.

As empresas de tecnologia enfrentam um desafio significativo com esta nova legislação. Eles não apenas terão que desenvolver sistemas para verificar a idade dos usuários, mas também terão que fazê-lo sem invadir sua privacidade. Além disso, a medida exigirá um esforço coordenado entre o governo, as plataformas de redes sociais e os operadores de lojas de aplicações.