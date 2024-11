Parecem New Balance, mas estes tênis têm um design que todos os usuários reconhecerão imediatamente

O mundo do design e da tecnologia se unem para encantar quem é fiel seguidor do tênis e bate-papo nas redes sociais. Tênis inspirados no icônico emoji de calçados esportivos da Apple foram lançados na vida real.

Batizados de Shoe 1, esses tênis foram criados pelo designer independente Jose Wong, que conseguiu transformar um elemento digital em um produto físico que agrada tanto aos amantes da Apple quanto aos seguidores da moda urbana.

O design do Shoe 1 é uma réplica quase exata do emoji, caracterizado por tons de azul e branco, linhas limpas e um logotipo de duas listras diagonais que lembram o clássico New Balance 574.

A confecção dos tênis “Apple Emoji”

Porém, esses tênis não são uma simples cópia: são confeccionados com materiais de alta qualidade como couro nobuck, que proporciona acabamento aveludado, malha para melhor respirabilidade e sola de borracha reciclada que reforça sua abordagem sustentável.

Além disso, os templates apresentam design inspirado nos componentes do iPhone, como referência direta à marca Cupertino.

O preço, US$ 219, gerou admiração e polêmica. Embora supere significativamente o custo de modelos semelhantes de marcas tradicionais, Wong defendeu a sua criação como uma peça única que combina arte, design industrial e cultura pop.

Até a embalagem do tênis imita o estilo minimalista da Apple, incluindo uma frase que parodia o icônico “Designed by Apple in California”.

É preciso deixar claro que eles não são fabricados nem endossados oficialmente pela Apple, mas captam a essência da marca e seu impacto cultural, destacando-se como um fenômeno de nicho no mercado de tênis exclusivos.