Smartphones do futuro: cinco ideias extravagantes de como poderiam ser

Se há algumas décadas alguém tivesse previsto que os smartphones seriam capazes de fazer tudo o que já fazem hoje, teria sido chamado de sonhador. E a tecnologia móvel já percorreu um longo caminho desde a época dos telefones com teclados físicos e do Snake. Agora, olhando para o futuro, a verdade é que as possibilidades parecem ainda mais alucinantes. Então, surge a pergunta: o que poderíamos esperar dos smartphones do futuro?

Na Android Authority, eles fizeram esse exercício de imaginar ideias bizarras que vão desde o controle da mente até dispositivos que mudam de cor, que eles desenvolveram posteriormente.

Controle mental: usando um telefone com a mente?

Até pouco tempo atrás (cerca de 15 anos), interagir com um telefone exigia o pressionamento de botões físicos. Depois vieram as telas sensíveis ao toque (que ainda são o padrão) e, mais tarde, os assistentes de voz como Siri ou Google Assistant. Portanto, um próximo salto que pode parecer natural nesta evolução poderia ser o controle da mente.

Imagine um telefone que você pode operar simplesmente com seus pensamentos: abrir aplicativos, enviar mensagens, editar fotos ou até criar vídeos, tudo sem levantar um dedo. De qualquer forma, é um pouco assustador, porque aí vem a parte interessante.

Embora pareça ficção científica, os avanços nas interfaces cérebro-computador (BCI) estão aproximando esta ideia de uma realidade muito próxima. Por exemplo, o dispositivo AlterEgo do MIT permite aos usuários interagir com máquinas usando apenas seus pensamentos. Por outro lado, cientistas da Universidade da Califórnia conseguiram traduzir pensamentos em palavras através de um avatar digital.

No entanto, como sempre, esta tecnologia está apenas em seus estágios iniciais e, embora fascinante, levará anos até que possamos usar nossos telefones dessa forma. Mas se chegarmos a esse ponto, a rapidez e o conforto de uso mudariam completamente a nossa relação com a tecnologia.

Carregamento aéreo: adeus aos cabos e plugues

Talvez uma das maiores desvantagens dos telefones atuais seja a duração limitada da bateria. Mesmo os dispositivos mais avançados precisam ser carregados a cada dois dias com uso moderado (ao contrário dos pré-smartphones que duravam vários dias). Mas e se você nunca mais precisasse conectar seu telefone?

O futuro poderá trazer sistemas de carregamento aéreo capazes de manter seus dispositivos constantemente carregados. Novamente parece distante, mas empresas como Motorola e Xiaomi já apresentaram protótipos que carregam telefones em distâncias curtas, enquanto a Wi-Charge está desenvolvendo tecnologia que converte eletricidade em radiação infravermelha para carregar dispositivos a mais de 9 metros.

A ideia seria instalar transmissores localizados nas cidades, como as atuais torres de telefonia móvel, que manteriam a bateria do seu telefone sempre em 100%. Isso não se aplicaria apenas a smartphones, mas também a relógios inteligentes, fones de ouvido e até carros elétricos. Embora ainda estejamos longe de ver esta tecnologia se generalizar, os avanços atuais são promissores.

Telefones extensíveis: telas que se adaptam às suas necessidades

Os telefones dobráveis têm sido uma das tendências mais interessantes dos últimos anos, mas e se você pudesse estender seu telefone como um elástico? Esse design permitiria ampliar a tela para assistir vídeos ou jogar e, em seguida, reduzir seu tamanho para caber confortavelmente no seu bolso.

Samsung e LG já estão trabalhando em telas extensíveis. Por exemplo, a LG introduziu uma tela que pode expandir até 50%, enquanto a Samsung desenvolve tecnologia semelhante há anos. No entanto, para que os telefones totalmente extensíveis se tornassem realidade, não apenas a tela, mas também todos os componentes internos teriam que ser flexíveis.

Este avanço poderá revolucionar a forma como utilizamos os nossos dispositivos, tornando-os mais práticos e adaptáveis a diferentes situações.

Mudanças de cor: personalize seu telefone instantaneamente

Escolher a cor do seu telefone pode ser uma tarefa complicada e até uma pequena provação em alguns casos. As cores clássicas são seguras, mas enfadonhas, enquanto os tons mais vibrantes costumam parecer menos profissionais. E se você não tivesse que escolher?

Os telefones do futuro poderão vir com capas traseiras feitas de materiais que absorvem luz, permitindo alterar sua cor com um simples ajuste nas configurações. Esta tecnologia não só ofereceria infinitas possibilidades de personalização, mas também poderia incluir efeitos gradientes e mudanças automáticas dependendo do seu humor ou do dia da semana.

Já existem marcas que fizeram coisas: OnePlus e Vivo experimentaram protótipos de telefones que mudam de cor, e a BMW até mostrou um carro que pode fazer isso instantaneamente. Embora estas inovações ainda não estejam disponíveis comercialmente, poderão ser uma realidade nos próximos anos.

Telas híbridas: o melhor do OLED e da tinta eletrônica

As telas OLED são ótimas para assistir vídeos e jogos, mas caem se você gosta de ler. Por outro lado, as telas e-ink, como as dos Kindles, são perfeitas para leitura prolongada, mas não muito mais do que isso.

E se pudéssemos ter as duas tecnologias em uma única tela?

Um telefone com display híbrido OLED e e-ink ofereceria o melhor dos dois mundos: imagens vibrantes para conteúdo multimídia e conveniência para leitura de livros ou documentos. Além disso, a tinta eletrônica consome muito menos energia, o que pode prolongar significativamente a vida útil da bateria.

Embora esta tecnologia ainda não exista na sua forma ideal, empresas como a Lenovo já estão a experimentar dispositivos que combinam os dois ecrãs. O desafio será integrar estas tecnologias num único painel, mas com o tempo, poderá revolucionar a forma como utilizamos os nossos telefones.

Embora muitas destas ideias ainda estejam em desenvolvimento, os avanços atuais sugerem que o que hoje parece ser ficção científica poderá ser uma realidade dentro de algumas décadas. E a inovação não para, e é emocionante imaginar que outros avanços veremos nos próximos anos. Serão estes dispositivos tão revolucionários quanto os primeiros smartphones? Só o tempo dirá.