Ataques cibernéticos através do Spotify: agora nem mesmo sua música está protegida contra hackers

Cada indústria tem seus dominadores e sem dúvida o Spotify é a plataforma de streaming de música por excelência no mundo. Desde a variedade de músicas, a playlist e até um novo recurso de vídeo são um dos vários motivos que o mantêm no topo. Porém, tem um detalhe: foi recentemente descoberto que é utilizado para realizar ataques cibernéticos através da aplicação e assim distribuir software pirata. Tudo divulgado graças a Karol Paciorek que percebeu como os invasores estão explorando playlists e podcasts por meio de mecanismos de busca.

ANÚNCIO

Você baixará mais do que apenas músicas

Para evitar esses problemas que visam espalhar software pirata, os próprios motores de busca colocaram limitações para que as páginas não aparecessem facilmente. No entanto, isso não impediu os cibercriminosos que descobriram uma pequena rachadura nas listas de reprodução do Spotify, uma vez que estas são indexadas (um processo por. (que o Google adiciona uma página web ao seu índice para que ela apareça nos resultados da pesquisa) com mais facilidade e, portanto, não passe por um filtro tão rigoroso.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Pode quase parecer uma piada de mau gosto, mas literalmente, playlists são criadas com títulos como “Sony Vegas Pro13 Crack Free Download 2024″, que, aliados ao bom posicionamento na web, fazem com que o Google recomende esses programas em forma de playlist. Lembrando que ao clicar na lista de músicas, a descrição traz links para sites externos onde você pode baixar softwares ilegais.

A princípio pode parecer inofensivo, porém representa um sério risco à segurança da informação dos usuários do Spotify, pois inclui dentro do formulário dezenas de links que o redirecionam para páginas externas com o risco que isso acarreta por não haver filtro estes sites.

O Spotify já tomou medidas visando remover playlists que são utilizadas para distribuição de software pirata. No entanto, a velocidade com que os cibercriminosos criam novas listas representa um desafio constante para a plataforma enquanto se aguarda uma medida mais drástica para acabar com o problema.