10 jogos com mais de 100 horas de conteúdo para jogar

Hoje em dia, a duração de um videogame se tornou um fator crucial para muitos jogadores. Já se foram os dias em que jogávamos os mesmos níveis ou procurávamos deixar nossas iniciais nas máquinas de fliperama. Agora, os jogadores procuram experiências extensas, mundos vívidos e conteúdos que garantam diversão durante semanas (ou meses). Na verdade, títulos AAA como Hellblade II ou Dead Island 2, que variam de 8 a 20 horas, são geralmente classificados como “muito curtos”.

Mas o que torna especial um jogo que ultrapassa as 100 horas? Não se trata apenas de quantidade, mas de qualidade: mundos abertos vibrantes, histórias inesquecíveis e mecânicas que cativam você. Compilamos aqui uma lista dos melhores videogames que garantem longas horas de entretenimento e que, segundo dados do HowLongToBeat, são essenciais para os jogadores mais dedicados.

10 jogos que ultrapassam 100 horas

1. Assassin’s Creed Valhalla

Se você procura um Assassin’s Creed que combine comprimento com profundidade, Valhalla é sua melhor opção. Este título, ambientado na mitologia nórdica, coloca você na pele de Eivor, um líder viking que busca conquistar a Grã-Bretanha. Concluir apenas o jogo base levará mais de 100 horas, sem contar os três DLCs e complementos gratuitos. Além disso, está disponível no Game Pass (embora por tempo limitado).

2. Baldur’s Gate III

O vencedor do GOTY 2023 não é apenas uma referência em qualidade, mas também em duração. Baldur’s Gate III oferece imersão total nos Reinos Esquecidos de Faerûn, com centenas de horas para explorar, tomar decisões que impactam a história e desfrutar de combate estratégico. Larian Studios confirmou que não haverá DLC ou sequências diretas, então este é o momento perfeito para se perder em seu vasto mundo.

3. Cyberpunk 2077

Apesar de seu lançamento inicial difícil, Cyberpunk 2077 evoluiu para uma obra-prima. Explorar Night City como V, completar missões principais, descobrir segredos e desfrutar de atividades paralelas levará mais de 100 horas. E se isso não bastasse, sua expansão Phantom Liberty adiciona ainda mais conteúdo e personagens memoráveis como Solomon Reed.

4. Elden Ring

O épico de fantasia de Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin é um dos maiores (e mais gratificantes) desafios dos jogos atualmente. Explorar Between Lands, enfrentar chefes opcionais e vencer a trama principal pode facilmente ultrapassar 100 horas. Além disso, com a expansão Shadow of the Erdtree a caminho, você terá muito mais horas (e inimigos) pela frente.

5. Monster Hunter World

Monster Hunter sempre foi sinônimo de longevidade, mas World leva essa fama para o próximo nível. Seja sozinho ou com amigos, as caçadas épicas e a expansão Iceborne vão deixar você fisgado por mais de 100 horas. E se quiser um verdadeiro desafio, a franquia oferece títulos como Generations Ultimate, onde o conteúdo pode chegar a 800 horas.

6. Persona 5

A série Persona é conhecida por sua profundidade e Persona 5 não é exceção. Completar 100% o jogo base levará mais de 170 horas, mas se você optar pela versão Royal (traduzida para o espanhol), a experiência se expande ainda mais. Você ficou querendo mais? Experimente spin-offs como Persona 5 Strikers ou Persona 5 Tactica.

7. Red Dead Redemption 2

A Rockstar leva a narrativa de videogame a novos patamares com Red Dead Redemption 2. A história de Arthur Morgan no Velho Oeste é extensa e cheia de segredos, detalhes e atividades que irão distraí-lo da trama principal. Sem contar o modo Red Dead Online, este título é uma joia que ultrapassa facilmente as 100 horas de conteúdo.

8. Sid Meier’s Civilization VI

Embora à primeira vista pareça um simples jogo de estratégia, Civilization VI é um gigante em termos de duração. Completar a história principal pode levar cerca de 25 horas, mas se você se aprofundar nas missões secundárias, DLCs e desafios adicionais, você terá mais de 380 horas de jogo. Perfeito para amantes de gestão e estratégia.

9. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Não dá para falar de jogos longos sem mencionar The Legend of Zelda. Enquanto Breath of the Wild redefiniu o gênero de mundo aberto, sua sequência, Tears of the Kingdom, leva-o para o próximo nível. Hyrule é maior, mais complexo e cheio de segredos, mecânica de construção e um confronto épico contra Ganondorf que eleva a experiência a novos patamares.

10. World of Warcraft

O rei indiscutível dos MMOs, World of Warcraft, cativa os jogadores há mais de 20 anos. A duração fica por sua conta: você pode explorar Azeroth sozinho, ingressar em um servidor privado com amigos ou aproveitar as expansões. A versão Clássica é perfeita para os nostálgicos, e com dez expansões disponíveis, este jogo oferece conteúdos praticamente infinitos.

O que define um grande jogo longo?

A chave desses títulos não está apenas na duração, mas no que oferecem durante esse horário. Mundos envolventes, histórias memoráveis e mecânicas viciantes são a alma destas aventuras. Portanto, se você está procurando um jogo que o mantenha ocupado por meses, qualquer uma dessas opções será uma aposta segura. Você tem coragem de explorar um desses gigantes dos jogos?