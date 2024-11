WhatsApp Plus ‘Estilo Natal’: assim você pode mudar a interface em vermelho e verde

O furor natalino pegou usuários na internet e já surgiram diferentes opções de decoração para casas, mas o WhatsApp não ficou para trás e já tem seu próprio estilo natalino.

Agora as conversas no aplicativo poderão ter o ‘clima’ deste momento tão esperado por ser um momento de união, paz e harmonia, para que possa ser instalada a versão renovada do WhatsApp Plus, que conta com opções avançadas para todos dispositivos celulares optem por uma interface em vermelho e verde.

Estas versões são fáceis de instalar e basta inserir links livres de vírus e malware, além de poder acessar a mudança de cor, mas também funções exclusivas para personalizar o aplicativo.

É assim que você pode colocar o ‘Estilo NATAL’ do WhatsApp Plus

Para acessar o Modo Vermelho ou o Modo Verde, basta inserir o link indicado para acessar qualquer um dos dois arquivos APK. Para isso, será necessário seguir os seguintes passos:

Faça uma cópia de backup das conversas no WhatsApp original. Feito isso, desinstale o programa.

No seu celular, vá em Configuração ou Configurações.

Vá para Aplicativos ou Segurança.

Em seguida, ative a opção Fontes desconhecidas ou Fontes desconhecidas.

Desative o Google Play Protect, para que o sistema não reconheça o arquivo APK como um vírus.

De um link seguro, baixe o Modo Vermelho ou Modo Verde do WhatsApp Plus.

Assim que o processo for concluído, entre no Gerenciador de Arquivos e encontre o APK na pasta Downloads.

Pressione Instalar para começar.

Conceda todas as permissões solicitadas pelo sistema.

Entre no aplicativo e digite seu número de telefone.

Você receberá um código de verificação.

Conclua o processo escrevendo seu nome e foto do perfil.

WhatsApp Plus Modo Vermelho: Link de download.

WhatsApp Plus Modo Verde: Link de download.

Você deve ter em mente que o WhatsApp Plus não é um aplicativo oficial, portanto não é encontrado na Google Play Store ou na App Store do iPhone. Por isso para baixá-lo você terá que utilizar arquivos APK, tendo verificado previamente que são seguros para evitar a exposição do seu telefone.