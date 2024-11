Como detectar que um texto foi feito com Chat GPT

Muitas pessoas hoje confiam na Inteligência Artificial para escrever. Isso não é correto quando você está sendo avaliado em termos de redação e habilidades de redação, por exemplo, para uma área. No trabalho também tem seus prós e contras. Sempre será melhor confiar em suas próprias habilidades agora. que a própria IA está repleta de problemas.

ANÚNCIO

Para lidar com isso (e descobrir quem quer te enganar) existem algumas ferramentas que permitem detectar se os textos a serem avaliados foram feitos (ou não) pelo Chat GPT. Na verdade, o próprio Chat GPT pode te dar essa resposta e é por aí que começaremos este guia.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

OpenAI (AP Foto/Michael Dwyer, Arquivo) AP (Michael Dwyer/AP)

IAs que descobrem IAs a partir do Chat GPT

Se você também precisa saber exatamente onde houve intervenção da inteligência artificial em textos de qualquer tipo, não precisa se preocupar. Entre as opções mais conhecidas para detectar o uso do Chat GPT encontramos:

ChatGPT

Smodin

Copyleaks

O mais utilizado é o melhor “dedo-duro”

Embora possa não parecer, o ChatGPT permite realizar esse tipo de análise para encontrar conteúdo que pode não ser criado por humanos. Neste caso, basta utilizar o prompt adequado para que lhe forneça as informações necessárias e o processo seja realizado com sucesso.

Por exemplo, você pode aplicar o comando “Preciso que você analise o texto a seguir para ver se ele foi gerado pelo ChatGPT ou outra inteligência artificial. Especifique onde pode haver escrita não feita por um ser humano” com conteúdo a ser determinado. Nesse ponto, o Chat GPT fornecerá os detalhes.

Smodin é o aliado dos professores

Esta ferramenta é muito útil, pois além de analisar online, permite fazer upload de documentos e PDFs. sua revisão.

ANÚNCIO

A única limitação que você tem no Smodin é que ele aceita no máximo 5.000 caracteres. Mas, apesar disso, é uma das ferramentas mais funcionais do gênero.

E destes três: este é o mais completo

O Detector Copyleaks Ai é um dos mais versáteis e intuitivos. Além de poder utilizá-lo no seu navegador ou celular, também pode ser integrado ao Google Chrome como uma extensão. Dessa forma, você tem a possibilidade de interagir com os textos em tempo real para saber se eles são feitos por humanos.

Dessa forma, você não terá que ir à página Copyleaks toda vez que precisar descobrir IA em páginas ou arquivos. É totalmente pago, mas também um dos mais avançados e com muitas ferramentas de IA para usar. Portanto, se você precisa detectar essas coisas com frequência, vale a pena incluir uma assinatura.

Você conhecia essas ferramentas?