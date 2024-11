Kim Kardashian já tem seu robô Tesla: éum dos primeiros a lançarem

Ela é modelo, influenciadora e empresária. E agora, Kim Kardashian é uma das primeiras pessoas no mundo a ter um robô humanoide em casa. Voltou a surpreender os seus seguidores nas redes sociais, desta vez mostrando o seu Tesla Optimus. Em uma série de vídeos postados no X e no Instagram, Kardashian interage de forma amigável com o robô, solicitando que ele realize diversos movimentos e gestos.

Nos vídeos, o robô pode ser visto realizando tarefas como acenar, dançar, brincar de pedra-papel-tesoura e até simular o envio de beijos. A fluidez destes movimentos revelou o avançado nível de desenvolvimento tecnológico alcançado pela Tesla.

Como se não bastasse, além do Optimus, Kardashian partilhou também imagens de um Tesla Cybercab, um veículo eléctrico futurista desenhado por Franz von Holzhausen. A combinação dos dois produtos gerou especulações sobre uma possível colaboração entre a socialite e a empresa de Elon Musk.

Embora não tenha sido confirmado se adquiriu o robô e o veículo, a sua promoção nas redes sociais tem sido interpretada por muitos como uma estratégia de marketing para ambas as partes. Kardashian, conhecida pela sua influência nas tendências, poderá estar a ajudar a Tesla a gerar buzz e procura pelos seus produtos mais inovadores.

De acordo com os planos da Tesla, o Optimus estará disponível no mercado no final de 2025 com um preço estimado entre 20 mil e 30 mil dólares. Por sua vez, o Cybercab deverá chegar ao mercado entre 2026 e 2027, com um custo inicial de cerca de 30 mil dólares. Ambos os produtos foram concebidos para revolucionar vários setores, da indústria ao lar.

A apresentação da Optimus por Kim Kardashian marca um marco no desenvolvimento da robótica. Estes tipos de robôs humanóides têm o potencial de transformar a forma como vivemos e trabalhamos, oferecendo assistência em tarefas domésticas, industriais e educacionais. No entanto, também levanta questões sobre o impacto social e ético desta tecnologia.