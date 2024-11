“Você não conseguirá se esconder” do Pentágono e de seu novo sistema de vigilância por satélite Starshield

Parece ficção científica, mas é real: o Pentágono lançou uma inovadora rede de satélites que irá monitorizar o planeta constante e instantaneamente. Como funcionará esta nova ferramenta de espionagem global? Isso é legal? Como funciona? Qual é o seu escopo?

Quando se sentir sozinho, olhe para o céu, porque o Pentágono deu um passo ousado na espionagem espacial com a criação de uma nova rede de satélites projetada para observar todo o planeta em tempo real. Esta constelação inovadora chama-se Starshield e pretende transformar a forma como é feita a monitorização militar e estratégica, utilizando centenas de satélites de baixo custo e alta tecnologia. Isso nos lembra um pouco do Starlink. E claro, o projeto contou com o apoio da SpaceX.

Quanto custou e como funciona?

Esta rede é administrada pelo National Reconnaissance Office (NRO). Como já referimos, contou com o apoio da SpaceX, que desde 2021 trabalha neste projeto com um contrato de 1,8 mil milhões de dólares.

Se você se pergunta o quão “legal é isso”, é hora de saber que já existem redes de espionagem por satélite, com toda a documentação em dia. A diferença aqui é o tamanho: os satélites espiões tradicionais são grandes, enquanto o Starshield é baseado em um grande número de pequenos satélites.

A vantagem tecnológica disso é que permite uma cobertura contínua e detalhada em alta definição. Com mais de 80 satélites já em órbita e lançamentos previstos até 2028, a rede promete vigilância constante de qualquer lugar da Terra, independentemente da sua localização remota.

Um dois três, não adianta se esconder

Chris Scolese, diretor do NRO, observa que a nova rede representa uma mudança significativa na forma como a espionagem é realizada. Esses satélites fornecem imagens de alta resolução e alta velocidade, permitindo a obtenção de informações quase em tempo real. “Você não poderá se esconder, porque estaremos constantemente observando”, segundo Chris Scolese.

