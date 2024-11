Vaza e-mail de Elon Musk: “Se não conseguirmos parar a IA, pelo menos o Google não será o primeiro”

A inteligência artificial não só se tornou importante no nosso dia a dia como também tem sido motivo de discussão no mundo corporativo porque nos deu agora um novo capítulo na rivalidade entre Elon Musk e Sam Altman graças ao vazamento de um conjunto de e-mails detalhando os primeiros passos do OpenAI. Como se não bastasse, estas trocas entre os fundadores da empresa, incluindo figuras proeminentes como Andrej Karpathy e Ilya Sutskever, revelaram motivações, desafios e visões que fizeram da IA o que conhecemos hoje.

Os emails onde tudo foi formado

Os vazamentos nos levam de volta a maio de 2015, onde, ao contrário do que está acontecendo agora, Altman abordou Musk com a ideia de criar uma organização sem fins lucrativos que teria como objetivo desenvolver inteligência artificial de forma segura que ajudasse a humanidade. A proposta, inspirada no Projeto Manhattan, buscava contrariar o domínio do Google DeepMind na área e garantir uma distribuição equitativa dos benefícios da IA.

Em linha com isto, os emails revelaram grande preocupação com o aumento da importância que o Google deu à sua divisão de investigação DeepMind. A mesma coisa que Musk descreveu como uma ameaça potencial devido à sua ambição de dominar completamente o campo da IA e à sua abordagem centralizada. Para competir com este gigante tecnológico, a OpenAI desenhou um pacote de remuneração atrativo para atrair os melhores investigadores e desenvolveu uma estratégia focada no investimento em infraestrutura computacional e no acesso a grandes conjuntos de dados.

Andrej Karpathy, um dos fundadores mais visionários da OpenAI, destacou a importância do poder computacional como motor do progresso na IA. Segundo Karpathy, a disponibilidade de sistemas computacionais massivos e a infraestrutura necessária para processar grandes quantidades de dados são fatores-chave para o desenvolvimento de modelos de IA cada vez mais sofisticados.

Os e-mails vazados também mostram como os fundadores da OpenAI imaginaram uma estrutura híbrida que combinasse os incentivos do mundo empresarial com a missão social de uma fundação. Esta visão, no entanto, evoluiu ao longo do tempo, e a relação entre os fundadores passou por tensões, culminando na recente disputa legal entre Musk e Altman.