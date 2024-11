Tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo, segundo a ciência

A saúde do coração é beneficiada com o comer saudável

Tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Frase mundialmente conhecida, mas há até estudos que buscam responder se isso é verdade ou não. Como os horários e as quantidades de alimentos que ingerimos influenciam o correto funcionamento do nosso corpo?

A manhã deve ser muito energética, de acordo com um estudo nutricional da Universidade de Ohio que apoia esta teoria. Porém, outros estudos da Sociedade de Nutrição dos Estados Unidos apontam que não se deve ir a extremos, pois dormir muito tarde ou dormir sem comer podem ser hábitos prejudiciais.

A sensação de fome interrompe o sono tarde da noite. Nesse momento você sente vontade de comer qualquer coisa e ataca a primeira coisa que vê na geladeira. Isso significa que as consequências não são medidas, gerando arrependimentos posteriores devido a dores de estômago e problemas para adormecer. O melhor aliado para isso: aperitivos.

Las ensaladas con frutas son un buen aperitivo antes de las comidas fuertes y dan una mayor saciedad

As chaves para a ordem de alimentação segundo estudos

“A maior ingestão deve ser anterior à maior despesa”, afirma o referido estudo. É por isso que esta frase é apoiada. No entanto, “é preciso ter cuidado com a última fase, porque é ruim dormir com o estômago muito cheio, mas também é ruim se estiver muito vazio”, nota.

Gonzalo Rojas, nutricionista argentino que publicou “A hora chave para comer”, destaca em sua publicação que “por isso não falamos mais de quatro refeições, mas de pelo menos seis, onde os petiscos podem ser fundamentais”. No entanto, ele incentiva as pessoas a “obter conselhos de especialistas ou optar por lojas especializadas para saber exatamente o que escolher”.

Escolha saudável

Os aperitivos não precisam necessariamente ser “guloseimas” como batatas fritas, suflês de queijo ou similares. Aqui você deve ter cuidado com o que você escolhe. Por exemplo, a Fork, loja de alimentos premium, apresentou sua nova linha de lanches exclusivos e de experiência gourmet. Por exemplo, incluem uma seleção criteriosa de queijos artesanais de produtores locais, charcutaria finamente curada, biscoitos premium e outros produtos exclusivos.

“Os novos produtos foram escolhidos pensando na qualidade dos fornecedores locais, que nos surpreenderam com a capacidade de resgatar receitas tradicionais de todo o mundo e produzi-las aqui”, disse María José Martínez, gerente comercial da Fork. Com foco em alimentos saudáveis e gourmet, podem ser uma ótima alternativa caso você não saiba “o que procurar” para aquele lanche noturno, seja social com família e amigos ou sozinho. Se não, como escolher saudável?

Macarena Ríos, nutricionista do centro Sanas, explica que “é bom considerar estes serviços alternativos com “lanches saudáveis”, pois poupam o planeamento detalhado e a seleção que isso exige. Eles escolhem por você e oferecem variedade sem pensar muito.” Mas na hora de escolher a si mesmo, “não podemos esquecer que existe a lei da rotulagem, então a primeira dica é procurar as coisas que têm menos rótulos”.

Depois, o especialista recomenda “optar sempre pelo mais natural. De repente faça um macarrão com legumes ou alguma proteína para acompanhar com biscoitos. Grelhar legumes e cortá-los em quadradinhos também pode se tornar um bom lanche.” Embora também acrescente um gadget tecnológico: “se puder, recomendo comprar uma máquina para desidratar alimentos”.

A máquina de desidratação

O desidratador de alimentos é uma máquina elétrica. É um eletrodoméstico que se tornou bastante popular nos últimos anos. Justamente porque os alimentos que passam pelo processo servem como um bom lanche em dietas saudáveis.

É uma máquina com pelo menos 5 bandejas onde você vai colocar os alimentos em fatias finas, como se fosse fazer formatos de “chip”. Ao introduzir as bandejas com os alimentos, o calor é acionado e o ventilador faz circular o ar em seu interior, fazendo com que a umidade se perca. O processo de desidratação vai durar dependendo do que você está desidratando e de quanto deseja secar. No mercado latino-americano existem vários modelos, com preços que variam entre US$ 30 e US$ 60, dependendo do modelo e do país em que é adquirido.

“É uma máquina pensada para quem tem tempo para investir no preparo de alternativas para seus lanches saudáveis”, acrescenta Ríos. Você usaria?