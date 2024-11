Êxodo do X: estas são as três redes sociais semelhantes ao Twitter para as quais a maioria dos usuários migra

As repercussões da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos atingem todas as áreas da sociedade global. As redes sociais, gigantesca comunidade onde se expressa qualquer pessoa com acesso ao celular, não escapam às opiniões (contra e a favor) da vitória do magnata americano, que terá um segundo mandato à frente da Casa Branca .

ANÚNCIO

Um dos grandes beneficiários da vitória de Trump é Elon Musk, bilionário que terá um cargo no gabinete governamental. Esta participação do magnata sul-africano no próximo governo dos Estados Unidos fez com que a radicalização de muitos utilizadores estivessem presentes na sua própria rede social. Portanto, são muitos os internautas que estão liderando um êxodo para outras plataformas.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Por enquanto, esta migração de usuários não representa um problema para Musk, em termos de números. Mas, com o passar do tempo, cada vez mais usuários da Internet migram para outra rede social. Por enquanto, os três principais destinos são: BlueSky Social, Threads e Mastodon.

As três redes sociais semelhantes ao Twitter

O usuário que sai do X, tudo que ele quer é recuperar a essência do seu antigo Twitter: desastre, mas com limites, memes, informação e um serviço que não cai quando as demais plataformas falham. Vejamos as principais características de cada um.

BlueSky

O criador desta plataforma é o mesmo do Twitter: Jack Dorsey. Tudo o que vemos neste aplicativo cheira a Twitter. Seu logotipo, tipografia e cores são idênticos aos da antiga rede social do passarinho. O azul claro e o branco predominam nas imagens e em vez de ser um pássaro, Bluesky tem uma borboleta.

Ver o Feed é praticamente entrar no Twitter, não podemos nos enganar. Embora seja claro que vamos falar sobre algumas diferenças que esta nova plataforma de mídia social possui.

ANÚNCIO

Bluesky

Threads

Quando Elon Musk assumiu o Twitter e mudou seu nome, Mark Zuckerberg aproveitou a oportunidade e criou o Threads, serviço separado do Instagram, mas cujo feed é uma clara referência à rede social do antigo pássaro.

Para criar uma conta, basta ir ao seu Instagram e clicar na opção Threads do seu perfil.

Threads, o novo 'app' da Meta já disponível THREADS - Arquivo

Mastodon

Está online há muitos anos, mas está apenas começando a prevalecer, devido ao fato de as pessoas estarem deixando o X.

O Mastodon difere do Twitter e das demais redes sociais por ser uma plataforma descentralizada. Ou seja, não é o típico site onde você entra, cria um nome de usuário simples e guarda até o fim dos seus dias.

É como uma constelação (de servidores) em que você tem que escolher um planeta (web disponível). Para selecionar, acesse este link direto dos servidores que estão disponíveis.

Você deverá ver algo parecido com o que mostramos na imagem abaixo. Aí aparece seccionado por temas como anime, animais de estimação ou cultura. Você poderá ver que também aparecem regiões separadas por continentes caso queira um idioma específico e uma infinidade de temas para escolher.

Mantenha o espírito do Twitter, pois ele possui o formato de miniblogs nos quais você pode expressar sua opinião com mensagens curtas. O ruim é que nem todos terão o mesmo nome de usuário e nem todos poderão ter acesso porque não estão mais disponíveis.

Mastodon