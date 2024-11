Ex-funcionários do Google criaram TwinMind, uma inteligência artificial que desafia o ChatGPT da OpenAI

Uma equipe de cientistas e especialistas em tecnologia que trabalharam para o Google Chama-se TwinMind e sua principal atividade era o desenvolvimento de uma inteligência artificial própria. O trabalho duro valeu a pena e eles conseguiram criar seu próprio assistente virtual tão poderoso que é capaz de desafiar o avançado ChatGPT, da OpenAI.

De acordo com um relatório publicado pelo World Today News, o assistente virtual do TwinMind foi projetado para melhorar a compreensão e a memória do usuário.

A inteligência artificial desses ex-funcionários do Google aprende e retém informações sobre seu usuário, divergindo das limitações de ofertas rivais como o ChatGPT da OpenAI e o Gemini do Google.

A mídia citada relata que o que distingue o TwinMind de outros assistentes de inteligência artificial é a ênfase na memória. Embora muitos participantes estejam melhorando na captura de momentos fugazes de conversa, a compreensão genuína requer uma integração mais profunda da memória. “Se você tivesse seu próprio Jarvis, por que iria pesquisá-lo no Google? “Por que você perguntaria ao ChatGPT?”, disse o líder da empresa Daniel George, um especialista experiente em aprendizado de máquina que já colaborou em projetos do Google X.

“Nenhuma dessas outras ferramentas captura você. Nenhum deles te entende”, acrescentou, em entrevista ao Business Insider.

Não é um assistente virtual de IA tradicional

TwinMind não é um assistente virtual tradicional de IA. O sistema funciona em segundo plano nos smartphones. Ouça continuamente os usuários enquanto eles realizam suas atividades diárias.

O aplicativo captura pequenos segmentos de áudio e os transcreve em formato de texto, criando um banco de memória que os usuários podem revisar

Problemas de aplicativos não resolvidos

Um dos principais desafios técnicos do TwinMind é criar um aplicativo que funcione em segundo plano sem consumir ou esgotar rapidamente a bateria. A empresa está analisando alguns algoritmos que podem resolver esse problema.

Sobre a questão da segurança, por se tratar de um software que escuta constantemente o que o usuário diz, Daniel George explica que o TwinMind não captura imagens e apenas transcreve áudio para manter a privacidade do usuário.