Como baixar seus bate-papos do WhatsApp para pedir à IA que analise os ‘sinais de alerta’ do seu relacionamento

Com a ajuda da Inteligência Artificial, é possível analisar as conversas do WhatsApp para identificar possíveis sinais de alerta, também conhecidos como ‘bandeiras vermelhas’ ou ‘red flags’, que podem indicar se um casal tem comportamentos que podem prejudicar ambos no relacionamento.

Através das redes sociais, a forma como podemos utilizar esta ferramenta para examinar as nossas interações digitais e detectar possíveis problemas num romance tornou-se viral.

Você tem que baixar os chats do WhatsApp e pedir à IA para fazer a análise

Para começar a analisar seus chats do WhatsApp e pedir à Inteligência Artificial que identifique os “sinais de alerta”, você precisa seguir alguns passos simples. Embora possa parecer surpreendente, a IA pode analisar o tom e o conteúdo das conversas para avaliar se existem comportamentos tóxicos.

Você pode fazer isso de diversas maneiras: o primeiro passo é copiar o texto da conversa que deseja analisar e salvá-lo em um documento de texto (txt).

Você também pode exportar seu histórico de bate-papo do próprio aplicativo WhatsApp seguindo alguns passos simples: abra o chat, selecione a opção exportar chat e salve o arquivo anexado no formato .zip. Outra alternativa é acessar as configurações do Histórico de bate-papo dentro do aplicativo, selecionar a opção Exportar bate-papo e baixar uma cópia da conversa.

Whatsapp A IA ajudará você a ter uma perspectiva objetiva do seu relacionamento (Freepik)

Depois de obter o texto da conversa que deseja analisar, você pode entrar na ferramenta de Inteligência Artificial do GTP Chat e instruí-la a analisar os sinais de alerta desta conversa. A IA examinará o conteúdo e destacará os segmentos que podem indicar comportamentos de comunicação inadequados ou preocupantes.

Ao utilizar essa tecnologia para analisar conversas do WhatsApp, você poderá ter uma visão mais clara da forma como se comunica com outras pessoas e detectar possíveis situações de risco em seus relacionamentos.