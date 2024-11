Primeira estação lunar da China: os ‘tijolos’ já serão lançados em um cargueiro espacial

A China deu um passo significativo no seu ambicioso programa espacial com o lançamento do cargueiro Tianzhou-8. A bordo desta missão estão tijolos lunares inovadores que poderão revolucionar a construção de bases no nosso satélite natural.

A caminho de habitar outros lugares

Desenvolvidos pela Universidade de Ciência e Tecnologia Huazhong, esses tijolos são feitos de materiais semelhantes aos encontrados na Lua, como basalto e anortosito. O mais surpreendente é a resistência: são três vezes mais resistentes que o concreto tradicional e suportam uma carga de uma tonelada por centímetro quadrado. Esta resistência é conseguida graças a um processo de sinterização a alta temperatura que funde os materiais e lhes confere grande durabilidade.

O objetivo de enviar esses tijolos para a estação espacial Tiangong é submetê-los a condições extremas semelhantes às da Lua, como radiação cósmica e temperaturas flutuantes. Durante pelo menos um ano, esses materiais passarão por testes rigorosos para avaliar seu comportamento em ambiente espacial. Os resultados destes testes serão cruciais para determinar se estes tijolos são adequados para a construção das primeiras bases lunares.

A tecnologia por trás desses tijolos não se limita à sua composição. Cientistas chineses também estão explorando o uso de impressoras 3D para construir estruturas diretamente na Lua, utilizando recursos locais. Esta técnica poderia reduzir significativamente os custos de transporte e acelerar a construção da infraestrutura lunar.

A missão Tianzhou-8 não apenas transporta esses tijolos experimentais, mas também suprimentos para as tripulações das missões Shenzhou 19 e 20, bem como cargas experimentais para vários estudos científicos. Este lançamento consolida a posição da China como potência espacial líder, com uma visão de longo prazo de exploração e colonização da Lua.

A China estabeleceu um plano ambicioso para liderar a exploração lunar nas próximas décadas. A construção de uma Estação Científica Lunar Internacional é um dos principais objectivos, e estes tijolos inovadores poderão desempenhar um papel fundamental na concretização deste projecto. Com esta iniciativa, a China não só procura expandir as suas fronteiras espaciais, mas também demonstrar a sua capacidade de desenvolver tecnologias sustentáveis e aproveitar os recursos espaciais em benefício da humanidade.