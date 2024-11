O romântico Mark Zuckerberg: o bilionário gravou um cover de ‘Get Low’ com T-Pain para Priscilla Chan, sua esposa

O bilionário fundador da Meta, Mark Zuckerberg, voltou a ocupar as capas com uma cara musical e amorosa inesperada. Em um movimento surpreendente, Zuckerberg gravou uma versão acústica da popular música ‘Get Low’ de Lil Jon, ao lado do rapper T-Pain. Este lançamento, acompanhado de um videoclipe caseiro, mostra o magnata da tecnologia tocando a música com autotune e tocando guitarra, sob o pseudônimo de Z-Pain.

Um gesto de amor de Zuckerberg

A decisão de Zuckerberg de se aventurar na música não é apenas um capricho. Segundo o próprio Zuckerberg, a música foi um presente de aniversário para sua esposa, Priscilla Chan, já que ‘Get Low’ foi a música que tocou na festa da universidade onde se conheceram. Os lucros deste lançamento serão doados à Save The Music Foundation, uma organização sem fins lucrativos dedicada à educação musical.

Este novo projeto se soma a uma série de ações não convencionais de Zuckerberg nos últimos anos. O fundador do Facebook deixou de ser visto como um gênio tecnológico introvertido e inexpressivo para se tornar uma figura pública mais extrovertida e acessível. Da prática de artes marciais mistas ao design de sua própria linha de roupas, Zuckerberg parece estar procurando novas maneiras de se conectar com seu público e diversificar seus interesses.

No entanto, esta transformação de imagem não ficou isenta de críticas. Alguns questionaram a autenticidade destas novas facetas de Zuckerberg, sugerindo que poderiam ser parte de uma estratégia de relações públicas para melhorar a sua imagem pública. Apesar destas dúvidas, a verdade é que este famoso líder no mundo da tecnologia tem conseguido chamar a atenção e gerar debate com cada uma das suas novas iniciativas.