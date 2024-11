Instagram: o truque para que suas fotos e vídeos sejam carregados com a melhor qualidade na plataforma

O Instagram é uma das redes sociais mais populares da atualidade. Na verdade, estima-se que mais de dois mil milhões de utilizadores entram diariamente na rede social para partilhar ou consumir conteúdos.

No entanto, apesar de ser usado por bilhões todos os dias, muitos usuários da Internet ainda desconhecem várias configurações básicas para aproveitar ao máximo o aplicativo.

Por exemplo, a plataforma social Meta tem uma opção para que as fotos e vídeos que publicamos sejam carregados com a mais alta qualidade possível, mas nem todos parecem saber como ativá-la.

Como garantir que as imagens sejam enviadas com qualidade máxima para o Instagram?

Se você é um daqueles e deseja que suas imagens não fiquem pixeladas ao publicá-las no aplicativo, continue lendo para aprender os passos simples para que sejam carregadas com a melhor qualidade no Instagram.

Passo 1: acesse seu perfil no Instagram normalmente.

Passo 2: clique no ícone de três listras que aparece no canto superior direito.

Passo 3: entre na seção “qualidade do conteúdo multimídia”.

Passo 4: uma vez dentro, ative a opção “upload com a maior qualidade”.

Passo 5: em seguida, procure o recurso “usar menos dados móveis” e desative-o.

Dessa forma, as fotos e vídeos que você postar no Instagram terão a mais alta qualidade. No caso dos reels, o app também conta com uma opção nativa que permite que os vídeos mantenham seus atributos.

Ao enviar um, você deve clicar no segmento “mais opções”. Então você deve ir até a opção “upload com a mais alta qualidade” e ativá-la. Desta forma o clipe será carregado com a melhor qualidade.

Caso contrário, a plataforma Meta adaptará o upload à ligação à Internet. Portanto, se tivermos um muito fraco, as imagens não ficarão boas depois de publicadas.