Milhares de pessoas já clonaram seus animais de estimação falecidos: conheça como funciona o processo

Com o desejo de ter novamente aquele companheiro de vida, seja ele um cachorro, um gato ou até mesmo um cavalo, muitos donos de animais estão dispostos a investir grandes somas de dinheiro para obter uma réplica genética de seus amigos peludos. Mas o que esse processo realmente implica?

Um gerente de atendimento ao cliente de uma das principais empresas de clonagem de animais de estimação nos Estados Unidos, que há anos orienta os clientes nessa jornada emocional, explica isso na Wired.

“Não espere exatamente o mesmo animal”, observa ele. E justamente uma das primeiras recomendações que este especialista dá aos proprietários é que eles não tenham uma expectativa idêntica em relação ao seu animal de estimação falecido. “O novo animal não vai saber quem era na hora, não é um substituto exato do antigo”, explica. E acrescenta que, embora os genes sejam os mesmos, o novo animal de estimação experimentará experiências e estímulos diferentes que moldarão a sua personalidade e comportamentos de uma forma diferente.

Um processo emocional complexo

A ideia de clonar um animal de estimação pode parecer um tanto futurista, mas esses procedimentos são realizados nos Estados Unidos há quase uma década. Tudo começou com um par de gatinhos British Longhair que viajaram num avião privado da Virgínia para a sua nova casa na Europa, depois de passarem sete meses e custarem cerca de 50 mil dólares no laboratório.

De lá para cá, o número de clones aumentou, e hoje existem até listas de espera para quem busca reavivar, mesmo que um pouco, o vínculo com seu animal de estimação. Para muitos, o processo começa logo após a perda.

“Metade dos nossos clientes nos contata quando seu animal de estimação já morreu”, conta o gerente. Nestes casos, a coleta de células deve ser feita rapidamente: o tecido deve ser extraído e refrigerado em no máximo cinco dias para ficar viável. A empresa costuma solicitar uma amostra da orelha, pois esse tecido é resistente e permite um bom crescimento celular em laboratório.

Do laboratório aos braços do seu dono

Assim que a amostra de tecido chega ao laboratório, o processo de clonagem começa com o crescimento das células. Quando o cliente estiver pronto, essas células serão enviadas para um laboratório de clonagem em Nova York. Lá, um embrião é criado inserindo uma dessas células em um óvulo vazio e estimulando-o a começar a se desenvolver. Este embrião é implantado numa mãe substituta, um animal cuidadosamente escolhido pela sua capacidade de procriação.

É um processo que exige habilidade e precisão, mas os resultados são quase mágicos: depois de alguns meses, o cliente recebe um clone do seu animal de estimação falecido. “Muitas vezes sou eu quem entrega o cachorrinho ou o gatinho. Já viajei para Aruba, Europa e México carregando esses animais. Os clientes choram, eu choro, é um momento cheio de emoção”, comenta.

Uma decisão que poucos compartilham

Para alguns, a clonagem de animais de estimação é um tema tabu. Embora cada vez mais pessoas recorram a este serviço, ainda existe um certo estigma. “Muitos clientes não contam a ninguém que seu animal de estimação foi clonado, nem mesmo aos veterinários”, diz o gerente.

As pessoas temem ser julgadas ou incompreendidas, por isso alguns preferem dizer que encontraram um animal muito parecido.

Meu animal de estimação voltará a ser como era?

Uma das dúvidas mais frequentes que esse especialista recebe é se o clone terá a mesma personalidade. A resposta não é simples. Embora o clone compartilhe genética com o animal original, o temperamento e o comportamento podem variar devido às experiências e ao ambiente em que vive.

“Alguns proprietários acham que o clone é como o filho do original, com uma mistura do familiar e do novo”, explica. O especialista sabe do que está falando, já que tem seu próprio cachorro clonado. “O original, Zeus, tinha problemas de agressividade e era muito teimoso, mas também tinha uma doçura especial”, diz. Seu clone, chamado Deuce, é agora seu companheiro mais próximo e, embora fisicamente idêntico a Zeus, Deuce desenvolveu uma personalidade única.

Clonar ou não clonar?

Para alguns, clonar seus animais de estimação pode ser uma segunda chance de reavivar o vínculo, embora saibam que o clone nunca mais será exatamente o mesmo. Dito isso, o processo permitiu que milhares de pessoas encontrassem conforto em meio à perda e, para as empresas que oferecem o serviço, orientar cada cliente nessa experiência continua sendo, apesar dos desafios, uma tarefa gratificante.