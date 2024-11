Porque sempre foi necessário: agora o bloco de notas também terá suporte para inteligência artificial

A Microsoft decidiu dar um toque de modernidade ao seu querido bloco de notas, aquele editor de texto básico que acompanha os usuários desde seu lançamento em 1983. O que há de novo? A adição de uma ferramenta de edição de texto baseada em inteligência artificial, conhecida como Rewrite.

Esse recurso, que agora está disponível para visualização no Windows Insiders, promete transformar a experiência de escrita, permitindo “reformular frases, ajustar o tom e modificar o comprimento do conteúdo”, conforme anunciado no blog do Windows Insider.

Como usar o Rewrite: um guia para Lucky Insiders

Se você é um daqueles entusiastas do Early Access Insiders, veja como começar com esta maravilha tecnológica. Basta destacar o texto no Bloco de Notas que deseja modificar, clicar com o botão direito e selecionar a opção Reescrever.

Nesse ponto, uma caixa de diálogo será aberta permitindo que você escolha o tipo de alteração que deseja: deseja que sua frase seja mais longa? Mais curto? Rewrite irá gerar três versões alternativas do seu texto, prontas para você escolher a que mais gosta e inseri-la diretamente.

Ah, e antes que você fique muito animado, há um pequeno aviso: você precisa entrar na sua conta da Microsoft para aproveitar o recurso. Porque? Bem, como qualquer bom serviço baseado em nuvem, requer autenticação e autorização.

Por enquanto, o Rewrite estará disponível apenas nos Estados Unidos, França, Reino Unido, Canadá, Itália e Alemanha, e apenas para usuários com Windows 11.

Mais do que apenas palavras: o Paint também recebe a magia da IA

A empresa também está expandindo os limites da sua criatividade com novas ferramentas de edição de imagens no Paint, algo que os mais artísticos certamente apreciarão. Entre as novas funções, a estrela é o Preenchimento Generativo, que permite adicionar elementos a uma imagem com apenas um prompt.

E se isso não bastasse, existe o Generative Erase, uma ferramenta que pode fazer desaparecer partes de uma imagem e camuflar naturalmente o espaço vazio resultante.

Generative Fill estará inicialmente disponível para testadores com PC Copilot Plus, enquanto Generative Erase será lançado para todos os Insiders com Windows 11.

O que vem a seguir na agenda da Microsoft?

Com estas inovações, fica claro que a Microsoft não quer ficar para trás na corrida da IA. O que será o próximo? Talvez Cortana volte com uma personalidade muito mais brilhante, quem sabe.

Por enquanto, os Insiders podem aproveitar essas ferramentas e ajudar a ajustar seus recursos com comentários e sugestões. E se você é daqueles que só lê as notícias esperando a divulgação geral... paciência, tudo virá.