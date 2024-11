WhatsApp agora poderá detectar informações erradas ou manipuladas

O WhatsApp está lançando uma nova ferramenta que permite aos usuários verificar a autenticidade das imagens que recebem em seus chats, na tentativa de reduzir a disseminação de desinformação, desinformação e conteúdo enganoso na plataforma.

Como funciona a nova ferramenta de verificação?

A última atualização de teste do WhatsApp inclui uma opção de fazer uma pesquisa reversa de imagens no Google diretamente do aplicativo. Isso significa que se você receber uma imagem suspeita, poderá acessar esse recurso para obter mais contexto e verificar se a imagem foi manipulada ou está associada a conteúdo enganoso.

Para usar o recurso, basta:

Abra a imagem do chat do WhatsApp.

Toque no menu de opções (representado por três pontos verticais).

Selecione a opção “Pesquisar na web”.

Dessa forma, o WhatsApp leva você diretamente ao Google para realizar uma busca reversa de imagens, permitindo ver se a imagem apareceu em outros contextos e obter informações relevantes sobre ela.

Por que o WhatsApp está fazendo isso?

A iniciativa procura facilitar o acesso à verificação de dados numa época em que a desinformação é um problema crescente. Ao permitir a busca reversa de imagens, o WhatsApp oferece uma ferramenta para que os usuários questionem e validem o conteúdo que recebem antes de acreditar ou compartilhá-lo.

WaBetaInfo descobriu esse recurso na versão de testes (2.24.23.13) do WhatsApp no Android. Ainda não há informações sobre quando ele estará disponível no iOS, mas é provável que chegue em breve se o recurso for eficaz nos testes.

Limitações e considerações de privacidade

É importante lembrar que esta ferramenta não garante que todas as imagens obterão resultados conclusivos. A pesquisa reversa do Google só mostrará imagens e contexto semelhantes quando disponíveis, mas nem sempre revelará informações concretas sobre a autenticidade da imagem.

Além disso, o WhatsApp continua comprometido com a privacidade do usuário. Todas as mensagens do WhatsApp são criptografadas de ponta a ponta e, quando você usa essa nova ferramenta de busca, as imagens são compartilhadas com o Google, e não diretamente com o WhatsApp.

O recurso de pesquisa na web está atualmente em teste para usuários beta, mas provavelmente será lançado para todos nas próximas semanas.

Se você quiser ficar por dentro dessa e de outras novidades, acompanhe nossa cobertura de atualizações do WhatsApp e novidades do Android para não perder nenhuma das próximas ferramentas que o WhatsApp trará para melhorar sua experiência e sua segurança.