Android 16 já tem data de lançamento: o que sabemos?

Rumores circularam recentemente sobre o lançamento antecipado do Android 16, e agora um novo vazamento parece confirmar não apenas a janela de lançamento, mas também uma data específica: 3 de junho de 2025. Esta informação vem de fontes que falaram com o Android Headlines, e a previsão é que o sistema operacional esteja disponível em uma terça-feira, em meados da primavera (segundo trimestre) daquele ano.

Esta data está de acordo com os rumores anteriores de que o Android 16 chegaria mais cedo do que o normal, especialmente considerando o atraso complicado no lançamento do Android 15. Embora a base de código do Android 15 tenha sido finalizada em setembro, só em outubro ele começou a chegar aos dispositivos Pixel. Isto fez com que o Google Pixel 9 fosse lançado em agosto ainda com Android 14.

Com esta nova data em mente, parece que o objetivo do Google é ter o Android 16 pronto, otimizado e livre de bugs bem a tempo para o lançamento do Pixel 10, que provavelmente contará com a versão mais recente do sistema operacional no lançamento.

Que novidades podemos esperar do Android 16?

Embora faltem vários meses para junho de 2025, algumas pistas sobre o que o Android 16 pode trazer já foram descobertas, por meio do desenvolvimento de fragmentos de código que foram encontrados nas versões atuais do Android. Aqui está uma prévia de alguns dos recursos mais esperados:

1. Melhorias no modo Não perturbe

Espera-se que o Android 16 ofereça opções mais avançadas para gerenciar como e quando as notificações podem interrompê-lo. Isso pode significar mais flexibilidade e controle para personalizar momentos de silêncio, ideal para quem busca minimizar distrações em horários específicos.

2. Uso ampliado de bolhas flutuantes

Bolhas flutuantes, já utilizadas para bate-papos e algumas notificações, poderiam ampliar seu uso no Android 16. Isso permitiria que mais notificações na tela fossem apresentadas em formato de bolha, proporcionando acesso rápido sem sobrecarregar a tela com alertas.

3. Acesso rápido a configurações avançadas de segurança

Outra mudança poderia incluir acesso mais direto às opções de proteção de segurança por meio do painel Configurações rápidas. Isso tornaria mais fácil para os usuários ajustarem rapidamente seus níveis de segurança sem precisar navegar em menus complexos.

4. Revisão do acesso às Configurações Rápidas

Além da melhoria no acesso à segurança, há rumores de que o Android 16 poderá introduzir uma reorganização das Configurações Rápidas em geral, com um design mais intuitivo e fácil de navegar.

5. Inspiração na Ilha Dinâmica do iPhone

Parece que o Android 16 poderia incorporar funcionalidades semelhantes à “Ilha Dinâmica” do iPhone para lidar com notificações contínuas de forma mais dinâmica e visual. Embora não seja esperada uma cópia exata, esta mudança pode adicionar uma nova maneira de interagir com notificações persistentes.