Sam Altman diz que ChatGPT-5 não chegará em 2025, mas a superinteligência já é “alcançável” com o hardware atual

Em um recente AMA (Ask Me Anything) no Reddit, o CEO da OpenAI, Sam Altman, junto com outros executivos seniores da empresa, compartilhou detalhes interessantes sobre o futuro do OpenAI e o que poderíamos esperar do ChatGPT nos próximos meses.

Haverá um ChatGPT-5? Altman responde

Um dos tópicos mais esperados era se a OpenAI lançaria um ChatGPT-5. Quando questionado sobre isso, Altman reiterou sua resposta de “notícias falsas” aos rumores recentes: “Temos alguns lançamentos realmente bons chegando ainda este ano! Porém, nada que vamos chamar de GPT-5.”

Embora Altman negue o lançamento imediato do GPT-5, seu comentário “este ano” sugere que poderemos ver um novo modelo de linguagem (LLM) da OpenAI em um futuro próximo.

Agentes autônomos estão a caminho

OpenAI teve uma semana ativa, lançando novos recursos como modo de voz avançado e busca ChatGPT, que até foi comparado ao Google.

Quando questionado sobre o potencial desta pesquisa em comparação com os motores de busca tradicionais, Altman mostrou-se optimista: “Para muitas consultas, considero que é uma forma muito mais rápida e fácil de obter a informação que procuro... Principalmente para questões que “Eles exigem uma investigação mais complexa.”

Além disso, Altman compartilhou sua visão de um futuro onde uma pesquisa pode gerar dinamicamente uma página da web personalizada em resposta. Isso pode mudar a maneira como interagimos com o conhecimento online.

O que acontecerá com o DALL-E e a imagem?

Outro tema de interesse foi o futuro do DALL-E 3, gerador de imagens da OpenAI. Quando questionado sobre a próxima atualização, Altman foi cauteloso: “Valerá a pena esperar pela próxima atualização, mas ainda não temos um plano de lançamento”. Portanto, parece que não veremos grandes mudanças nas imagens tão cedo.

Inteligência autônoma: a próxima grande novidade

Um dos pontos mais interessantes foi quando Altman falou sobre o futuro da IA autônoma. Quando questionado se o ChatGPT poderia realizar tarefas por conta própria no futuro, Altman respondeu: “IMHO, este será um grande tópico em 2025″. Isto sugere que a OpenAI está explorando seriamente a possibilidade de o ChatGPT evoluir para realizar tarefas autônomas.

Altman também mencionou que a próxima grande novidade do ChatGPT serão os “agentes”. São robôs de IA que poderiam realizar tarefas de forma independente, uma capacidade que abriria muitas portas para aplicações do mundo real.

O futuro da Inteligência Geral Artificial (AGI)

Por último, Altman partilhou os seus pensamentos sobre a Inteligência Artificial Geral (AGI), considerada por muitos como a “verdadeira IA” que poderia rivalizar com a inteligência humana. Altman havia dito anteriormente que poderíamos ver o IAG em “alguns milhares de dias” e na AMA ele reiterou sua confiança de que isso é possível com o hardware atual: “Acreditamos que isso pode ser alcançado com o hardware atual”.