Factorio, o jogo que cativou Elon Musk e os CEOs mais importantes do mundo

O mundo dos videogames possui inúmeras categorias e classificações que tornam única a experiência de cada jogador no mundo. Entre todos eles, há um muito particular para quem quer descansar do trabalho, imaginando como seria ser contratado por terceiros. Os simuladores de trabalho vão desde policiais, atletas, agricultores e caminhoneiros, demonstrando que a simulação de tarefas de trabalho conta com uma legião de seguidores apaixonados.

ANÚNCIO

Factorio é o rei entre os reis

Entre esses títulos destaca-se Factorio, um complexo jogo independente de construção e gerenciamento de fábricas desenvolvido pelo estúdio tcheco Wube Software. Além de ser um simples videogame, causou polêmica ao atrair um público além dos jogadores casuais, apesar de ser um pequeno estúdio. CEOs de grandes empresas de tecnologia como Elon Musk, Tobias Lütke (Shopify) e Andrej Karpathy (ex-diretor de IA da Tesla) confessaram sua paixão por este título.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Elon Musk, conhecido por seus projetos ambiciosos como o SpaceX e um gamer conhecido, tuitou em 2020 que estava “jogando Factorio na vida real”, referindo-se à semelhança entre o objetivo do jogo (construir uma fábrica espacial) e seus próprios projetos. . Tobias Lütke, por sua vez, chegou a distribuir exemplares do Factorio aos seus funcionários, vendo no jogo uma forma de fomentar a compreensão dos processos internos do Shopify, como construção de armazéns e gestão da cadeia de abastecimento.

Por sua vez, Andrej Karpathy, cofundador da OpenAI, comparou a economia real a uma versão multiplayer do Factorio. Este fascínio pelo jogo entre figuras-chave da indústria tecnológica não é coincidência. Factorio oferece uma experiência de jogo altamente gratificante, combinando elementos de estratégia, simulação e construção, desafiando os jogadores a otimizar seus processos e resolver problemas complexos.

Porém, a influência da Factorio vai além do mundo dos videogames. Kenton Varda, desenvolvedor de software e gerente de tecnologia da Cloudflare, usou o jogo como ferramenta para avaliar possíveis funcionários. Ao observar como os candidatos abordam os desafios colocados pela Factorio, Varda pode identificar aqueles que possuem habilidades de resolução de problemas, pensamento crítico e capacidade de trabalho em equipe.