Um café da manhã rápido, checando as redes sociais e trabalhando até as 3h: esta é a rotina diária de Elon Musk

Como é o dia a dia de um bilionário como Elon Musk? O magnata sul-africano ousa ter o título de pessoa com mais dinheiro do mundo e as suas atividades, mesmo que não estejam relacionadas com os problemas das pessoas comuns (se já pagaram as contas, a eletricidade foi cortada ou a Internet caiu) ele deve ter uma vida muito estressante.

ANÚNCIO

Elon Musk é o chefe visível de quatro das empresas mais reconhecidas no mundo da ciência e da era digital. Ele é o CEO do X (rede social anteriormente conhecida como Twitter), Spacex (Primeira Empresa Aeroespacial do mundo), Tesla (dedicada à fabricação de carros elétricos e robôs) e Neuralink (criadora da primeira interface cérebro-máquina da história).

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Tendo todas estas responsabilidades, é normal questionar-se como é o dia a dia de Elon Musk. A realidade é que, segundo ele mesmo afirma em diversas postagens dos últimos anos, o magnata realiza uma série de atividades muito simples, semelhantes às de qualquer pessoa. Claro, o bilionário é um workaholic.

A rotina diária de Elon Musk

Segundo o próprio Elon Musk conta, ele acorda às 9h e a primeira coisa que faz é verificar o celular. É uma prática que gostaria de mudar, mas se sente preso em saber o que está acontecendo no mundo, através do mundo digital. É por isso que assim que a tela é ligada ela vai para X, segundo artigo do Infobae.

Elon Musk Changes CEO X Novo logo do Twitter (Photo Illustration by Dan Kitwood/Getty Images) (Dan Kitwood/Getty Images)

Depois de um dia de redes sociais, em que provavelmente entra no Instagram secreto que ninguém conseguiu descobrir, Elon Musk toma banho. Ele explica que além de ficar limpo, isso o ajuda a ter clareza para enfrentar o dia.

Em relação ao café da manhã, ele diz que faz rápido. Come parte de um donut. Ele explica que não come completamente porque é um alimento muito calórico e não quer se cuidar ao máximo.

ANÚNCIO

Depois disso ele parte para uma das empresas onde vai trabalhar. Ele chega à empresa através de um Cybertruck ou de um Tesla Model S, que são seus dois veículos elétricos preferidos.

Elon Musk em seu Tesla Cybertruck No GP de Austin, Estados Unidos

Às vezes dedica um dia de exercícios, mas não é muito fã de atividades físicas. O trabalho é o que mais o consome. Ele diz que fica acordado trabalhando até aproximadamente as 3h da manhã, o que segundo cálculos lhe dá seis horas de sono.