Psiquiatra americana demonstra como o cérebro dos homens encolhe pela manhã e se recupera à noite

Uma equipe de cientistas americanos, liderada pela psiquiatra Laura Pritschet, da Escola de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia, descobriu um comportamento nunca antes visto na história: o cérebro dos homens encolhe pela manhã e se recupera à noite.

ANÚNCIO

Esse estranho comportamento, aparentemente único e exclusivo do gênero masculino, está fortemente relacionado à oscilação na quantidade de hormônios como cortisol, estradiol e testosterona. Dependendo do consumo desses elementos nos homens, o cérebro perde volume pela manhã e se recupera nas horas de descanso, fazendo com que se tornem ações cíclicas.

De acordo com uma revisão da Bio Bio Chile, os resultados deste estudo respondem a 40 exames realizados durante um período de 30 dias, no cérebro de um sujeito de 26 anos chamado Pavel Shapturenk.

As ressonâncias magnéticas foram realizadas em dois momentos: às 7h e às 20h, períodos em que os hormônios deveriam estar mais altos e mais baixos, respectivamente.

Os cérebros masculinos são maiores, mas os homens não são mais inteligentes Foto: Getty

Somos todos hormonais

Eles explicam que a mudança no tamanho do cérebro diminui à medida que os homens envelhecem, mas que o mesmo padrão persiste ao longo da vida dos homens. “Os homens apresentam uma diminuição de 70% nos hormônios esteroides de manhã à noite”, disse a Dra.

Segundo a psiquiatra, o que diminui é o volume geral do cérebro e a espessura da camada externa do cérebro, conhecida como córtex. “O volume de massa cinzenta, que contém os corpos celulares dos neurônios e as conexões entre eles, foi reduzido em média aproximadamente 0,6%”, disse o especialista após os estudos realizados no cérebro de Shapturenk.

Por fim, explicou que no caso das mulheres também ocorrem oscilações diárias no volume cerebral. Mas não é tão perceptível, porque o ciclo menstrual da mulher é a “entidade” que rege as alterações hormonais, que ocorrem de forma periódica e não diária, como é o caso dos homens.