Duas grandes galáxias foram encontradas pelos telescópios Webb e Hubble

Um par de galáxias espirais foi capturado em uma imagem conjunta graças aos telescópios espaciais James Webb e Hubble, deixando os astrônomos surpresos pela particularidade de suas formas. A fotografia, que parece uma cena digna destes tempos de Halloween, mostra as galáxias. IC 2163 e NGC 2207 numa espécie de abraço e olhos flamejantes na escuridão do espaço.

Terror de outra galáxia

“Parece que o sangue está jorrando do topo de um rosto sem carne”, descreve a Agência Espacial Europeia (ESA). A interação gravitacional entre ambas as galáxias causou distorções nos seus braços espirais, criando uma imagem perturbadora que foi comparada a um rosto fantasmagórico.

Os cientistas revelaram que estas galáxias estão num processo de colisão gradual, um evento que desencadeou uma intensa atividade de formação estelar. As regiões azuis brilhantes capturadas pelo Hubble na luz ultravioleta, e as áreas rosa e brancas detalhadas por Webb no infravermelho médio, revelam a presença de numerosos aglomerados estelares e regiões de formação estelar ativa.

A alta taxa de formação de estrelas nestas galáxias em particular contrasta com a da nossa Via Láctea. IC 2163 e NGC 2207 produzem o equivalente a duas dúzias de novas estrelas do tamanho do Sol todos os anos, enquanto a nossa galáxia forma apenas algumas. Além disso, ambas as galáxias registaram um número invulgarmente elevado de supernovas nas últimas décadas, sugerindo um ambiente cósmico extremamente dinâmico.

As observações combinadas de Webb e Hubble permitiram aos astrónomos estudar em detalhe as estruturas e processos que ocorrem nestas galáxias em interação. Os dados obtidos serão fundamentais para compreender melhor como as galáxias evoluem e como as estrelas se formam.