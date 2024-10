OpenAi estaria cada vez mais perto de seu próximo objetivo: um chip de inteligência artificial

OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, está cada vez mais perto de criar seu primeiro chip de inteligência artificial, de acordo com um novo relatório. Com o aumento do número de aplicações desenvolvidas em sua plataforma e o alto custo da computação em nuvem, a OpenAI decidiu explorar novas estratégias de hardware para ser mais eficiente.

Broadcom, parceira escolhida para o chip customizado

Em julho, foi relatado que a OpenAI estava em negociações com vários fabricantes de chips, incluindo a Broadcom. Agora, a Reuters relata que a empresa escolheu a Broadcom como sua parceira de silício customizada e que o chip poderá estar pronto em 2026. Este novo chip OpenAI não seria focado no treinamento de modelos (uma área dominada pela Nvidia), mas na execução de software de IA e responder às solicitações dos usuários.

Colaboração com AMD e Microsoft Azure

Antes que o chip personalizado esteja pronto, parece que a OpenAI adicionará chips AMD à sua infraestrutura Microsoft Azure, que atualmente já usa chips Nvidia. A ideia é diversificar seu hardware e reduzir custos, abandonando a ideia inicial de criar uma rede de fábricas de chips ou “fundições”.

Por que a OpenAI precisa de seu próprio chip?

A principal razão por trás desta medida é reduzir os altos custos das aplicações de IA na nuvem. Embora a OpenAI tenha reduzido o preço dos tokens de API (o que custa aos desenvolvedores usar seus modelos) em 99% desde o lançamento do GPT-3 em 2020, o uso em massa de IA ainda é caro. O novo chip poderia tornar os aplicativos baseados em IA mais acessíveis e viáveis em escala.

Novas ferramentas para desenvolvedores no DevDay Londres

No evento DevDay London, a OpenAI também apresentou ferramentas aprimoradas para atrair mais desenvolvedores. Uma das novidades foi uma API em tempo real com cinco novas vozes expressivas, projetada para oferecer um modo de voz avançado para aplicativos. A API OpenAI é atualmente usada por três milhões de desenvolvedores em todo o mundo, embora os altos custos continuem sendo um desafio para a execução de muitos de seus recursos em escala.

Algumas startups já estão aproveitando modelos OpenAI para criar aplicações inovadoras. Por exemplo:

Veed, um editor de vídeo online, usa modelos OpenAI para transcrever e selecionar automaticamente os melhores fragmentos de áudio em vídeos longos.

Granola, um bloco de notas com tecnologia de IA, usa GPT-4 para transcrever reuniões e enviar tarefas de acompanhamento, sem a necessidade de um bot para participar da chamada.

A Tortus, startup focada no setor de saúde, utiliza modelos de voz OpenAI para auxiliar médicos, ouvindo conversas com pacientes e automatizando tarefas administrativas como atualização de prontuários.

O futuro da IA no atendimento ao cliente?

Além dessas aplicações, o modo de voz conversacional de baixa latência da OpenAI tem grande potencial no atendimento ao cliente. Imagine ser capaz de interagir com um modelo de voz de IA ao ligar para uma loja ou linha de suporte técnico. No entanto, os atuais elevados custos operacionais da IA podem impedir a adoção em massa, razão pela qual a OpenAI parece estar a acelerar o desenvolvimento do seu próprio chip.