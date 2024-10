Este é o desconhecido mas perigoso oponente do Midjourney para gerar imagens com inteligência artificial

Parece que o Midjourney tem um novo concorrente na luta para ser o melhor gerador de imagens de inteligência artificial. Seu nome? Red_panda. E o mais curioso é que ninguém tinha ouvido falar dele… até agora.

ANÚNCIO

O que é o Red_panda e por que está no topo?

Red_panda está atualmente em primeiro lugar no Artificial Analysis, uma plataforma de geração de imagens de IA onde os usuários escolhem entre duas imagens e votam na sua favorita. Este modelo misterioso tem uma taxa de vitória de 79%, superando pesos pesados como Black Forest Labs, Ideogram e o próprio Midjourney. Nada mal para uma IA sobre a qual quase nada se sabe.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Mas… quem criou o Red_panda?

Essa é a grande questão. Ninguém sabe ao certo de onde veio o Red_panda, mas alguns pensam que pode ser um modelo de uma grande empresa chinesa, dado o seu nome (lembre-se que os pandas vermelhos vivem no Himalaia e no sudoeste da China). Também poderia ser um modelo em desenvolvimento por uma grande empresa como a Midjourney, que está testando uma versão secreta antes de lançá-la oficialmente. Seja o que for, esse mistério só aumenta o hype.

ELO impressionante e aparência atraente

Atualmente, o Red_panda tem um ELO de 1244 (um sistema de classificação usado em jogos e xadrez que mede o desempenho com base em vitórias e derrotas) e foi selecionado 1.492 vezes, o que é muito menos do que outros modelos da lista, mas sua vitória impressionante é de 79%. taxa o mantém no topo. Isto sugere que suas imagens são simplesmente irresistíveis para quem vota.

Se o Red_panda realmente for tão bom quanto parece, pode ser um sinal de que uma mudança está chegando no mundo dos geradores de imagens de IA. Liderar o ranking da Análise Artificial é uma ótima estratégia de marketing, e parece que eles estão nos preparando para um grande lançamento.

Midjourney tem concorrência?

Sites como o TechRadar atualmente consideram o Midjourney o melhor gerador de imagens de IA. No entanto, eles também indicaram que estão ansiosos para testar o Red_panda assim que estiver disponível ao público. Se este modelo for tão bom quanto sugerem os votos na Análise Artificial, poderemos estar diante do novo rei da imagem de IA.