Você usa o Chrome? Inteligência artificial do Google pode “tomar conta” do seu navegador e até encomendar produtos

O fato de o Google ter grandes planos para inteligência artificial não é surpresa. Mas o que exatamente você está planejando fazer? Isso é um pouco mais misterioso. Um novo relatório revelou que a próxima grande atualização do seu modelo de IA, Gemini, tem algumas ambições impressionantes, incluindo o controle total do navegador Chrome!

Projeto Jarvis: IA do Google que quer ser seu assistente pessoal

De acordo com o The Information, o Google está trabalhando em algo chamado “Projeto Jarvis” (sim, como a famosa IA de Tony Stark em Homem de Ferro). A ideia é que esta versão avançada do Gemini não só seja capaz de responder perguntas, mas também controlar o navegador Chrome por meio de capturas de tela e cliques virtuais do mouse.

Imagine uma IA que pode navegar na Internet como um ser humano, só que sem café ou distrações. Essa tecnologia seria semelhante ao que a Anthropic vem fazendo com seu sistema Claude, outra IA avançada capaz de realizar tarefas básicas de navegação.

No entanto, a ambição do Google é dar um passo adiante.

Comprar com um clique (da IA)?

O objetivo final do “Projeto Jarvis” é criar um sistema inteligente e confiável o suficiente para fazer compras online, gerenciar reservas de voos e até pagar passagens aéreas de forma autônoma. Isto representaria um enorme avanço na automação, muito mais sofisticado que os sistemas atuais.

É claro que com grande poder vem uma grande responsabilidade: o Google terá que garantir que a IA não compre coisas de que não precisamos ou gaste dinheiro sem permissão.

Primeiro teste em dezembro

De acordo com o vazamento, o Google poderá lançar uma versão prévia desse recurso em dezembro. Esta fase inicial incluirá um teste beta limitado para identificar e resolver problemas – porque, convenhamos, haverá alguns bugs em qualquer IA à qual dermos acesso ao nosso cartão de crédito.

Se tudo correr bem, o Google poderá estar um passo mais perto de uma IA que realmente facilite a nossa vida... ou que, pelo menos, saiba comprar tênis sem nos perder no processo.

Google vs. Microsoft: IA do consumidor versus IA empresarial

Esta medida reforça a estratégia do Google de se concentrar nos consumidores e não nas empresas, ao contrário da Microsoft, que está a integrar a IA em produtos como o Office para o mundo dos negócios.

O Google, por outro lado, quer que sua IA esteja em nossas mãos, integrando-se a Chromebooks e telefones Pixel para facilitar nosso dia a dia.

O Google convencerá os usuários?

Até agora, as ideias do Google para integrar a IA em produtos como o seu motor de busca geraram reações mistas. Mas ao incluir a inteligência Gemini no ChromeOS e em outros dispositivos pessoais, o Google poderá ter uma oportunidade de ouro.

Se conseguirem tornar esta IA conveniente e confiável o suficiente, os usuários poderão estar dispostos a pagar por um “Jarvis” que realmente funcione e torne a vida mais fácil.