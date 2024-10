Realme lança sua estratégia de IA: estão apostando em “um novo rival em inteligência artificial” chamado Next AI

A Realme deu um passo crucial em direção à inteligência artificial (IA) com o anúncio de uma estratégia inovadora de IA. Intitulado “Novo Concorrente de IA”, este evento reforça a forte posição da realme como um “azarão” no cenário da IA, com a ambição de explorar a próxima era da tecnologia.

O evento destacou colaborações com gigantes da indústria como Qualcomm e Google. A introdução do GT 7 Pro, um dispositivo de alto desempenho, anuncia um avanço que combina potência incomparável com inovação de ponta em IA. Além disso, o recém-lançado sistema de interação UI 6.0 fornecerá aos usuários um layout mais dinâmico e uma experiência interativa poderosa, alcançando um verdadeiro design fluido e IA sem esforço.

Realme GT 7 Pro está posicionado como carro-chefe em desempenho de IA

Fiel à sua reputação como “Novo Concorrente de IA” da indústria, a realme está liderando os avanços em IA, enquanto prepara o lançamento de seu modelo carro-chefe altamente antecipado, o GT 7 Pro.

Equipado com a tecnologia NEXT AI, o GT 7 Pro representa eficiência, imagem e jogos de IA, levando a inteligência do dispositivo a novos níveis. Seus recursos alimentados por IA transformam a experiência do usuário, destacando recursos como “Sketch-to-Image AI”, que transforma esboços simples em imagens detalhadas, dando vida à criatividade. Além disso, as tecnologias avançadas “AI Motion Blur” e “AI Ultra Clarity Telephoto” garantem que cada fotografia, seja em movimento ou estática, seja nítida. Enquanto isso, “Super Resolution AI for Gaming” aprimora os gráficos em até 1,5K, oferecendo uma experiência de jogo mais envolvente e fluida, ideal para títulos como PUBG, Genshin Impact e outros.

Com a UI 6.0 inteligente da realme, o GT 7 Pro oferece uma experiência suave e intuitiva, combinando desempenho com integração de IA e design fluido. Este dispositivo não é apenas um smartphone, mas uma janela para o futuro dos carros-chefe de desempenho de IA.

Inspire, imagine, inove: uma nova era com a NEXT AI

A realme está comprometida com o avanço da tecnologia de IA por meio de seu novo laboratório NEXT AI, focado em três áreas principais: Eficiência de IA, Imagens de IA e Jogos de IA. Uma das principais propostas da NEXT AI é inspirar e capacitar a criatividade das novas gerações. O valor desta plataforma não reside apenas na tecnologia, mas na criação de um ecossistema de IA com profundidade e propósito, de longo alcance tanto para a realme como para os seus utilizadores.

Através de poderosas ferramentas alimentadas por IA, os utilizadores podem expandir os limites da sua imaginação e melhorar a eficiência no trabalho e na vida quotidiana. A realme convida todos os usuários do NEXT AI a compartilhar suas ideias mais criativas nesta plataforma madura, transformando imaginação em realidade por meio da IA. Com a missão de “Inspirar, Imaginar, Inovar”, a NEXT AI tem o poder de inspirar pensamentos ousados, desafiar convenções e permitir a inovação em toda a indústria de IA. A realme está dando o primeiro passo nesta jornada e continuará a ser uma divulgadora da IA. Olhando para o futuro, à medida que a NEXT AI evolui, a realme promete avanços emocionantes no futuro. Além disso, o que todos esperam é o carro-chefe do desempenho de IA: o GT 7 Pro, equipado com o chipset Snapdragon 8 Elite.

Unidos para se tornar o novo concorrente de IA da Qualcomm e do Google

As parcerias estratégicas da realme com líderes do setor, como Qualcomm e Google, são fundamentais para impulsionar a inovação e melhorar a experiência do usuário por meio da tecnologia de IA. Como Chris Patrick, vice-presidente sênior da Qualcomm, mencionou: “Movido pelo Snapdragon 8 Elite, o GT 7 Pro está destinado a se tornar uma potência em IA”. A integração do chipset Snapdragon 8 Elite permitirá que a realme aproveite os recursos avançados de IA, garantindo um desempenho suave e responsivo.

Por outro lado, a colaboração com a Google permite à realme tirar partido de recursos avançados de IA na nuvem, melhorando ainda mais a funcionalidade dos seus smartphones. Felix Zhao, Diretor de Engenheiros de Clientes do Google Cloud, disse: “Estamos orgulhosos de sermos parceiros da realme nesta jornada de IA e esperamos por mais inovações”. O uso de IA baseada em nuvem promete ser impressionante à medida que esta parceria se desenvolve.