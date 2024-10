WhatsApp faz grande mudança: agora você pode salvar seus contatos independentemente do seu telefone

O WhatsApp lançou uma grande atualização que permite aos usuários salvar contatos diretamente no aplicativo, sem depender da agenda de endereços do telefone. Esse novo recurso busca solucionar um problema comum para quem perde o aparelho ou não tem backup de seus contatos, principalmente em casos de usuários que compartilham telefones ou gerenciam múltiplas contas em um único aparelho.

ANÚNCIO

Gerenciamento de contatos no WhatsApp

Até agora, o WhatsApp dependia de contatos armazenados no telefone para facilitar a comunicação, o que significava que se o usuário perdesse o aparelho sem backup, também perderia seus contatos. Com esse novo recurso, os usuários poderão armazenar e gerenciar contatos diretamente no WhatsApp, garantindo que as informações permaneçam seguras e acessíveis mesmo se você trocar de telefone.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

No momento já está disponível a opção de salvar contatos no WhatsApp Web e no aplicativo Windows, e a Meta anunciou que futuramente será implementada em outros dispositivos vinculados à conta do WhatsApp. Essa melhoria é especialmente útil para quem utiliza vários dispositivos para acessar sua conta do WhatsApp, já que os contatos ficarão sincronizados e acessíveis em todos eles.

Tecnologia de armazenamento vinculado à prova de identidade (IPLS)

O novo sistema de armazenamento de contatos usa tecnologia de criptografia avançada chamada Identity Proof Linked Storage (IPLS). A Meta garante que essa tecnologia oferece privacidade adicional, pois criptografa os nomes e números salvos no WhatsApp, para que somente o usuário possa acessá-los. Isto não só protege a privacidade dos contactos, mas também evita possíveis acessos não autorizados, mesmo que alguém tenha acesso ao dispositivo.

Novos recursos no horizonte

Além dessa novidade, o WhatsApp está trabalhando em outras melhorias que buscam tornar a experiência do usuário mais fluida e segura. Segundo Jessica Maskell, assessora de imprensa do WhatsApp, a empresa planeja introduzir um sistema de nome de usuário no qual não será necessário número de telefone para usar o aplicativo. Essa mudança segue a tendência de outros aplicativos de mensagens como o Signal, que já oferecem opções de uso sem compartilhamento de números de telefone.

Com essas novas ferramentas, o WhatsApp continua aprimorando seu atendimento, tornando o aplicativo mais seguro e prático para os usuários. A incorporação de um gerenciador de contatos no aplicativo não apenas facilita o gerenciamento de informações, mas também oferece uma camada adicional de privacidade e proteção de dados na era da conectividade digital.