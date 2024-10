O reconhecimento facial está voltando no Facebook e no Instagram? FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

O Facebook e o Instagram enfrentam um problema recorrente: phishing e uso indevido de imagens de celebridades. Entre os muitos desafios que enfrentam, a Meta decidiu abordar esta questão através de uma ferramenta tecnológica que já foi controversa no passado: o reconhecimento facial. De novo.

O problema das contas falsas

De acordo com uma postagem recente da Meta, a empresa planeja usar o reconhecimento facial para combater contas fraudulentas que se passam por celebridades. Se você usou o Facebook no ano passado, provavelmente já viu sugestões de amigos de “celebridades”, com nomes com erros ortográficos ou fotos de paparazzi, que são tentativas óbvias de golpes.

A Meta observa que ao detectar esses tipos de contas de phishing, a nova ferramenta irá comparar as fotos dos perfis falsos com as contas legítimas do Facebook e Instagram das celebridades.

Além disso, esta tecnologia também será implementada na área da publicidade, garantindo que celebridades não sejam utilizadas sem autorização em anúncios fraudulentos, embora todo o processo seja automatizado, como a maioria das funções nas redes sociais.

Soluções para usuários com problemas de acesso

Embora a tecnologia possa ser útil para conter spam e contas falsas, ela também levanta a questão de como a Meta resolverá problemas relacionados ao acesso a contas legítimas. Atualmente, caso você esqueça sua senha ou perca o acesso ao seu e-mail, deverá fazer upload de alguma forma de identificação oficial para recuperar sua conta.

No entanto, a Meta está testando um novo sistema onde os usuários podem enviar um vídeo selfie, e a tecnologia de reconhecimento facial irá comparar esse vídeo com fotos previamente armazenadas na conta.

Este processo significa que os usuários devem inclinar a cabeça em ângulos diferentes para que a ferramenta possa digitalizar totalmente o rosto. Meta garante que esses vídeos serão criptografados e excluídos imediatamente assim que o processo de verificação for concluído, protegendo a privacidade do usuário.

Antecedentes do reconhecimento facial no Facebook

Esta não é a primeira vez que o Facebook usa o reconhecimento facial. Anteriormente, a empresa implementou uma ferramenta que marcava automaticamente os usuários em fotos e vídeos. No entanto, o recurso foi removido em 2021 devido a questões de privacidade. Agora, a nova versão do sistema está mais focada na segurança, embora continue gerando dúvidas entre os usuários.

A Meta realmente protegerá os usuários?

Apesar da potencial utilidade desta tecnologia, muitos usuários permanecem céticos quanto à capacidade do Meta de resolver problemas fundamentais em suas plataformas. Por exemplo, o reconhecimento facial pode ajudar a reduzir contas fraudulentas, mas não garante que outras formas de conteúdo gerado por IA (como imagens e vídeos falsos) deixarão de inundar os feeds dos utilizadores.

Além disso, com a proliferação de deepfakes, surgem preocupações sobre se os sistemas automatizados da Meta podem realmente diferenciar de forma confiável entre pessoas reais e golpistas.

No longo prazo, os usuários continuarão observando como a Meta lida com esse equilíbrio entre autenticidade e automação. Se a empresa conseguir demonstrar um compromisso real com a proteção e a privacidade, talvez consiga recuperar parte da confiança que perdeu.