Ferramenta de IA pode ser aliada no desenvolvimento da escrita em linguas estrangeiras

Ferramentas de inteligência artificial já se provaram grandes aliadas no desenvolvimento de tarefas do dia a dia. Seja no desenvolvimento de imagens, sugestão de textos e melhorias ou até mesmo na correção de escrita, essas ferramentas já estão integradas na rotina dos estudantes e profissionais de diversas áreas.

Recentemente a DeepL, conhecida plataforma de traduções, anunciou a chegada do DeepL Write, um assistente de redação que conta com apoio de tecnologias de inteligência artificial para auxiliar no processo de escrita.

Para tal, o DeepL Write oferece sugestões de texto em tempo real ajudando o usuário a escolher as palavras adequadas ao texto e que mantenham o sentido desejado para o conteúdo sem errar na elaboração de frases ou na gramática.

Clareza na escrita em diversos idiomas

Além de auxiliar na elaboração de textos em português, o DeepL Write também ajuda no desenvolvimento de textos escritos em diversos idiomas, como alemão, espanhol, francês, italiano e inglês (americano e britânico). Desta forma, ele também poderá ser utilizado como uma ferramenta de correção e aprimoramento de vocabulário no processo de aprendizado de outros idiomas.

Também é possível determinar o estilo de redação desejado, adaptando a escrita para textos profissionais, comerciais, acadêmicos e até mesmo informais. Com apoio da inteligência artificial, a ferramenta também oferece sugestões de pontuação e alternativas à escrita.

Disponível em duas versões, paga e gratuita, o recurso pode ser utilizado tanto no computador como por meio de um aplicativo disponibilizado para iOS e Android.