Conheça uma ferramenta de tradução que pode te auxiliar no aprendizado do inglês

Escrever, ler e interpretar textos em outros idiomas pode ser uma complicação para a maioria das pessoas. Para ajudar nessas tarefas, é comum o uso de ferramentas digitais que possibilitam a tradução de conteúdos diversos para idiomas diversos. No entanto, o uso destas plataformas pode ir além e promover um auxílio ao aprendizado colocando a pessoa em contato com significados, sinônimos, traduções e até mesmo a fonética das palavras. Quando falamos do ambiente corporativo, aprimorar estas habilidades é algo ainda mais importante.

ANÚNCIO

Em um momento no qual as evoluções da Inteligência Artificial (IA) impactam diretamente no dia a dia das pessoas, isso não foi diferente no que diz respeito à tradução de conteúdos. Uma das ferramentas de tradução mais utilizadas e melhor conceituadas da atualidade, o DeepL, tem sua tecnologia baseada em IA.

Como associar as ferramentas de tradução ao aprendizado?

As traduções realizadas por meio do DeepL são feitas com base em uma tecnologia desenvolvida especificamente para tarefas linguísticas. Desta forma as traduções se tornam mais naturais e se adequam a diferentes áreas do conhecimento, diminuindo as chances de interpretações erradas.

Com isso, o usuário consegue assimilar o conteúdo em sua língua nativa com a tradução e, por meio de padrões, aprimorar seu vocabulário. Além disso, a ferramenta ainda apresenta a possibilidade de personalizar o conteúdo final, podendo adaptar a linguagem para textos mais ou menos formais e permitindo que o usuário consiga aumentar o seu conhecimento da estrutura do idioma desejado.

Contudo, vale lembrar que, por si só, as ferramentas de tradução por IA não tem como função primária o ensino de idiomas. Desta forma, seu uso na aprendizagem deve ser feito como apoio ou ferramenta de consulta para o esclarecimento de dúvidas.