Robotaxi de Elon Musk não tem volante nem pedais. Mas há permissão para que algo assim circule?

Tesla Motors e Elon Musk surpreenderam o mundo inteiro com a apresentação de uma nova linha de veículos elétricos, que se destacam por terem total autonomia de condução, sem necessidade de uma pessoa ao volante. O CEO da empresa disse que estes carros, que chamaram de Robotaxi (Cybercab) e vans espaçosas, que identificaram como Robovan, estarão circulando nas estradas dos Estados Unidos em 2027.

A data, que será daqui a dois anos e meio se contarmos a partir do dia dos anúncios (9 de outubro), parece muito difícil de cumprir. Em primeiro lugar, Elon Musk e Tesla ainda terão de completar alguns aspectos tecnológicos dos veículos que não provaram ter desenvolvido.

Mas mesmo tendo superado esses inconvenientes do sistema, a empresa de carros elétricos ainda precisa conseguir uma mudança na legislação que rege o trânsito terrestre nos Estados Unidos.

Robotaxi e Robovans se destacam por não possuírem absolutamente nenhum dispositivo que possa ser controlado por um humano, em termos de direção. No máximo, haverá uma tela com um aplicativo para modificar o destino para onde você está indo, em caso de alteração. Mas esses dois tipos de carros não possuem volantes nem pedais para acelerar ou frear.

Autorizações, leis, burocracia...

Segundo artigo da Car Magazine, existe uma organização chamada National Highway Traffic Safety Administration dos Estados Unidos (NHTSA) que emite licenças especiais para que possam circular veículos com as especificações do Tesla Robotaxi.

O referido meio de comunicação informa que “desde 2020 apenas concedeu uma exceção à empresa de veículos autónomos Nuro, enquanto outros pedidos, como o da General Motors para o seu protótipo autónomo Cruise, foram rejeitados”.

Mesmo que tenham recebido aprovação, a licença especial concedida pela NHTSA apenas concede autorização para um máximo de 2.500 veículos, algo que vai claramente contra a ideologia de vendas em massa de Elon Musk.

Além disso, Tesla e Elon Musk teriam que se adaptar às regulamentações de cada estado e solicitar licenças individualmente em cada um deles. Durante a apresentação, ele disse que praticamente já tinha as licenças dos estados do Texas e da Califórnia.

Tecnologia

Deixando de lado todo o quadro burocrático de licenças, Elon Musk primeiro precisa fazer com que seu FSD (Full Self-Driving ou completamente autônomo em espanhol) atinja o nível 5. Atualmente, os carros da Tesla trabalham com um sistema de nível 2, que é aquele que exige a assistência de um humano atento durante a viagem.