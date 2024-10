O Tinder dos nossos avós: este foi o primeiro serviço de namoro por computador criado em 1965

A era digital em que vivemos tem aplicação para praticamente tudo. Encontrar parceiros ou procurar encontros é uma das áreas com maior número de opções nos sistemas operacionais Android ou iOS. E embora um algoritmo que lhe diga que você tem características em comum com uma pessoa com quem formaria um bom casal pareça algo novo, a verdade é que ele existe desde a década de 1960.

O ano era 1965 e alguns estudantes de Harvard criaram um método diferente, para que as pessoas pudessem encontrar um parceiro de uma forma um pouco menos complexa que os métodos convencionais.

Dessa forma, esses estudantes chamados Jeff Tarr e Vaughan Morrill deram vida à famosa Operation Match, o primeiro serviço de encontros por computador da história.

Sendo 1965, estamos claramente falando de uma época em que a computação dava os primeiros passos fora dos laboratórios. O processo foi simples, mas inovador para a época. Os usuários interessados pagaram US$ 3 para participar. Depois, preencheram um extenso questionário sobre seus interesses, gostos, personalidade e preferências em um parceiro, por meio de pesquisas escritas em uma folha de papel; nada como preencher os formulários de inscrição atuais.

Operation Match

A tecnologia por trás da Operation Match

As respostas a essas pesquisas em planilhas foram processadas por meio de um computador IBM 1401, que casava as pessoas de acordo com a compatibilidade de seus perfis. Em poucos dias, os participantes receberam uma lista com os nomes e números de telefone de seus possíveis pares.

A proposta foi um sucesso imediato. Em seu primeiro ano, a Operation Match atraiu milhares de estudantes universitários e jovens de todos os Estados Unidos, encantados com a possibilidade de conhecer pessoas com interesses semelhantes sem depender do acaso.

Operation Match

Embora a tecnologia da época fosse limitada em comparação com as sofisticadas plataformas de namoro de hoje, este serviço marcou um antes e um depois na história das relações interpessoais.

Este serviço nascido em Harvard lançou as bases do que hoje conhecemos como o mundo do namoro online.