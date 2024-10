Com esses códigos secretos da Netflix, você pode assistir a todos os seus filmes e programas de terror favoritos

Aconteceu com todos nós. Você se senta em frente ao Netflix, pronto para relaxar, mas acaba navegando sem rumo na interminável lista de títulos. Por melhor que seja o serviço de streaming, às vezes o número de opções pode ser esmagador. No entanto, existe uma maneira mais fácil de encontrar o que você realmente deseja assistir: códigos secretos da Netflix.

A origem dos códigos secretos da Netflix

Esses códigos não são algo novo. Na verdade, sua história remonta a 2007, quando a Netflix ainda era um serviço de aluguel de DVD pelo correio (sim, parece que foi há muito tempo). Naquela época, a Netflix criou um sistema de rotulagem para classificar seus filmes e programas.

Este sistema ainda é usado hoje, mas em vez de ser aplicado em DVDs, é usado em URLs do Netflix para que você possa acessar diretamente os gêneros de seu interesse.

Para usar esses códigos, basta abrir seu navegador e digitar uma URL como esta: https://www.netflix.com/browse/genre/code. E pronto, basta adicionar o código que corresponde ao gênero de seu interesse e você poderá acessar diretamente uma lista com curadoria desse tipo de conteúdo.

Os melhores códigos de terror na Netflix

Se você é fã do gênero terror, provavelmente já sabe que esse é um dos gêneros mais amplos do catálogo da Netflix. O terror pode facilmente se fundir com outros gêneros, como ficção científica, comédia ou até romance.

E embora a Netflix tenha uma seção geral de “Terror” em sua página inicial, muitas vezes ela não mostra o que há de mais interessante ou específico.

Se você está procurando algo mais específico dentro do vasto mundo do terror, esses códigos o levarão a listas muito mais detalhadas. De terror sobrenatural a filmes de vampiros, aqui estão os códigos mais úteis para encontrar exatamente o que você precisa para sua maratona de terror.

Aqui estão alguns dos melhores códigos de terror para explorar:

Terror (geral): 8711

Filmes de terror classe B: 8195

Características da criatura: 6895

Filmes de terror cult: 10944

Filmes de terror em alto mar: 45028

Filmes de terror estrangeiros: 8.654

Filmes de terror absurdos: 4021

Comédia de terror: 89585

Terror de alto nível: 3261672

Filmes de monstros: 947

Histórias satânicas: 6998

Filmes de terror e serial killers: 8.646

Sustos em cidades pequenas: 81496215

Filmes de terror sobrenatural: 42023

Terror de sobrevivência: 2939659

Gritos de adolescentes: 52147

Filmes de terror sobre vampiros: 75804

Filmes de terror sobre lobisomens: 75930

Filmes de terror com zumbis: 75405

Como aproveitar esses códigos?

Embora navegar na Netflix com sua interface usual seja o mais comum, esses códigos permitem que você vá diretamente para o que deseja. Então, em vez de perder tempo procurando um filme entre centenas de opções, você pode usar um desses códigos e encontrar algo específico que realmente goste.