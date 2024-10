Não deixe que vejam seu WhatsApp: esta é a extensão do Google que elimina fofocas

A crescente popularidade do trabalho remoto em decorrência da pandemia, bem como o aumento do uso de dispositivos tecnológicos, tornaram o WhatsApp Web uma ferramenta de comunicação indispensável para milhões de usuários. No entanto, a comodidade e o uso constante desta plataforma também acarretam alguns riscos. Diante desta realidade, a Meta apresentou uma nova ferramenta de segurança chamada Code Verify, projetada para proteger os usuários de possíveis ameaças cibernéticas.

Um pouco de privacidade no WhatsApp

Disponível inicialmente para os navegadores Google Chrome e Microsoft Edge, o Code Verify funciona como um watchdog digital que verifica em tempo real a autenticidade do código que o navegador recebe ao acessar o WhatsApp Web. Desta forma, garante-se que a plataforma não foi alterada por software malicioso que possa colocar em risco a privacidade dos utilizadores.

Instalar esta extensão é extremamente simples. Os usuários só precisam procurá-lo na loja de complementos do navegador, baixá-lo e ativá-lo. Uma vez no computador, o Code Verify funciona de forma discreta, sem interferir na experiência do usuário do WhatsApp Web. Simplesmente aparece um pequeno ícone na barra de ferramentas do navegador, ele mudará de cor somente se detectar alguma anomalia.

Esta extensão utiliza um sistema de semáforo para indicar o status de segurança da conexão. Uma luz verde significa que tudo está em ordem e a conexão é segura. Por outro lado, uma luz vermelha alerta o usuário sobre um possível problema de segurança, recomendando sair imediatamente e verificar se há ameaças no sistema.

Em suma, tornar-se uma nova ferramenta de segurança representa um passo importante para proteger a privacidade dos usuários do WhatsApp Web. Ao verificar a autenticidade do código da plataforma, o Code Verify ajuda a prevenir ataques de phishing e outras ameaças cibernéticas que podem comprometer as informações pessoais dos usuários.